ปวินด่าแพรรี่ดึกดำบรรพ์ เจอสวนกลับอายุ 55 กะเทยก่อนไดโนเสาร์ ปรสิตในลำไส้ใหญ่

วันนี้ (8 มี.ค.) นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ผู้ต้องหาหนีคดีมาตรา 112 ได้ออกมาแสดงทัศนะต่อกรณีที่ LGBTQ หลายกลุ่มมีความเห็นแตกต่างกัน ในเรื่องการผลักดันให้คนข้ามเพศใช้คำนำหน้านางสาว โดยในโพสต์มีเนื้อหาโจมตี LGBTQ หลายคนเช่น ดัง-พันกร บุณยะจินดา, แพรี่-ไพรวัลย์ วรรณบุตร, เพชรปากปลาร้า (เพชร กมุทมาศ), แม่หญิงลี (บุหงาวลัย คงขวัญ) ระบุเนื้อหาดังนี้
ประเด็นที่ยังเป็นเรื่องถกเถียงกันอยู่ตอนนี้ คือเรื่องคำนำหน้า “นางสาว” ดิฉันขอวิเคราะห์เรื่องนี้โดยเฉพาะในกลุ่มกะเทย เราสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มค่ะ
1. กลุ่มแรกเป็นกะเทยที่สนับสนุนเรื่องนี้อย่างเต็มที่ เรียกร้องให้รัฐออกมาสนับสนุนทางด้านกฎหมาย เพราะเห็นว่า ไทยจะได้เท่าเทียมกับประเทศในโลกพัฒนาแล้วอื่นๆ ที่ยอมรับการ identity ตัวเองของกลุ่มทรานส์ กลุ่มนี้มีดิชั้นร่วมอยู่ด้วย นกยลดา ปอยตรีชฎา etc กลุ่มนี้จะโดนแรงกระแทกหนักมากจากสังคม
2. กลุ่มสองเป็นกะเทยที่ไปแค่ครึ่งซอย เป็นกะเทย diplomatic คืออยากทำตัวทันสมัย และเห็นด้วยส่วนหนึ่งกับการใช้คำนำหน้าว่า "นางสาว" แต่ก็กลัวจะโดนกระทืบ เลยต้องพูดแบ่งรับแบ่งสู้ว่า กะเทยก็ต้องเข้าใจหัวอกของผู้หญิงว่าคิดเรื่องนี้อย่างไร เพราะเราต้องอยู่ร่วมกันกับคนอื่น เราจะเอาใจตัวเองทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้ พูดแบบนี้ ชนะใจทั้งสองฝ่าย ทั้งฝ่ายปฏิรูป และฝ่ายต่อต้าน นี่เป็นกะเทยที่อยู่เป็น เช่น มิกซ์เฉลิมศรี โยชิ เป็นต้น
3. กลุ่มสุดท้ายเป็นกะเทยที่ไม่เอาเลย ต่อต้านหัวชนฝา กลุ่มนี้เข้าใจดีว่า แนวโน้มตอนนี้ของสังคมไทยยังไม่รับเรื่องนี้ จึงไม่ต้องการสวนกระแส ในทางตรงข้าม การพูดต่อต้านอย่างชัดเจนได้ใจกลุ่มอนุรักษ์นิยมของไทยที่เป็นคนกลุ่มมาก เราสังเกตุดูสิ กะเทยในกลุ่มนี้ พูดเรื่องนี้ทุกครั้ง มีแต่กลุ่มชายหญิงแท้ที่ชื่นชม ยิ่งใช้คำแรง ยิ่งรับการปรบมือมากขึ้น คนพวกนี้จะใช้คำอย่างเช่น มึงไม่มีมดลูกค่ะ หัดมีความภูมิใจในความเป็นกะเทยซะบ้าง ได้คืบจะเอาศอก ไม่เห็นหัวผู้หญิงบ้างหรือไง
การมีจุดยืนแบบนี้ หลายคนอาจมองว่าฉลาด เพราะถ้าคนในสังคมส่วนใหญ่ชื่นชม คนพวกนี้ยิ่งได้เครดิตมากขึ้น โดยไม่รู้เลยว่า นี่คือกรณีของกะเทยเหยียบกะเทยกันเอง
คนกลุ่มนี้เช่น ไพรวัลย์แต่งหญิง นักร้องตกยุคดังพันกร เพชรปากปลาร้า อีแม่หญิงลีกับอีลินดา จับคนพวกนี้มามัดรวมกันก็รู้เลยว่า เป็นกะเทยดึกดำบรรพ์ แต่ถ้าเมื่อใด สังคมยอมรับเรื่องนี้ กะเทยกลุ่มนี้ก็จะได้ประโยชน์ด้วย ได้ทั้งขึ้นทั้งล่อง ตอนด่าก็ด่า ตอนได้ประโยชน์ก็จะเอา กะเทยพวกนี้ตายยาก เหมือนหนูกับแมลงสาบ ระเบิดนิวเคลียร์ยังฆ่ๅไม่ตๅย
ปรากฎว่า แพรรี่-ไพรวัลย์ วรรณบุตร ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กโต้กลับนายปวิน เริ่มจาก "ล่าสุดเปรียบคนอื่นที่เห็นต่างเป็นแมลงสาบล่ะ อีตุ๊ดชิบูย่า อีกะเทยตระบัดสัตย์ ถ้ากูเป็นแมลงสาบ สภาพแบบมึงก็คือพยาธิในลำไส้ใหญ่แหละค่ะ"
ข้อความต่อมา ระบุว่า "กล้าพูดว่าคนอื่นหากินกับการแต่งกายข้ามเพศ นะไอ้ตุ๊ดชิบูย่า มึงคงไม่เคยมานั่งดูเวลากูไลฟ์สดขายของสินะ ดูถูกความสามารถและสติปัญญาในการทำมากินของคนอื่น ดูถูกความรู้สึกนึกคิดและเจตน์จำนงค์ในการเลือกเพศสภาพของคนอื่น
แค่กูเห็นต่างเรื่องคำนำหน้า ก็ตีตรากูทันทีว่าไม่ช่วยส่งเสริมสิทธิของคนข้ามเพศ ดีแต่มึงคนเดียวไปเลย อี...
ก็อยากให้มึงรู้ไว้นะคะว่า ถ้ามึงยังเป็นตุ๊ดศาสตราจารย์ที่หาแดกกับการสอนหนังสือในมหาลัยได้ ต่อให้คนอื่นจะเป็นตุ๊ดแม่ค้า ตุ๊ดขายปลา มึงก็ไม่มีสิทธิ์ไปเสือกและลดทอนคุณค่าในการแต่งกายของเขาค่ะ
หรือมีแต่มึงคะ ที่ดูเป็นตุ๊ดบริสุทธิ์ตุ๊ดทำเพื่อสังคมอยู่คนเดียว
ปล. มึงไม่ให้กูแต่งกายข้ามเพศตามเพศสภาพที่กูเลือก มึงจะให้กูแก้ผ้าโชว์ก้นอุบาทว์ๆ แบบมึงชอบทำแต่ก่อนหรอคะ"
อีกข้อความหนึ่งระบุว่า "ก็ไม่ต่างจากที่คนอื่นเค้าสาปแช่งมึง แล้วมึงยังไม่ตายห่x เหมือนกันนั่นแหละค่ะ ไอ้ตุ๊ดชิบูย่า ถ้ากูที่อายุ 35 คือกะเทยดึกดำบรรพ์ แล้วตุ๊ดชราที่อายุ 55 แบบมึง ไม่เรียกว่ากะเทยก่อนกาลกำเนิดไดโนเสาร์หรอคะ E ปรสิตในลำไส้ใหญ่"