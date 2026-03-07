เปิดใจ ผู้ปกครอง-เด็ก นร. กรณีดรามาทิ้งเงินลงถังขยะ สอบคัดเลือกเข้า ร.ร.ดัง ชั้นม.4

จากกรณี เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 69 เกิดกระแสดราม่าในโซเชียลการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ณ อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2–3 เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ระหว่างเวลา 08.30 - 14.00 น. มีผู้สมัครเข้าสอบจำนวน 13,895 คน โดยปีนี้พบว่ามีผู้สมัครสอบทุบสถิติในรอบ 18 ปี รับเพียง 1,520 คน ซึ่งทางสนามสอบห้ามนักเรียนนำเงิน โทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบ ทำให้เด็กหลายรายต้องทิ้งลงถังขยะ หรือวางไว้บริเวณพื้นหน้าห้องสอบนั้น จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์การจัดการของสถานที่ ทั้งนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 7 มี.ค. 69 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณจุดใกล้เคียงสนามสอบ อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2–3 เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เพื่อสอบถามกรณีดังกล่าวกับน.ส.เอ (นามสมมุติ) กล่าวว่า ตนเป็นคนจังหวัดนนทบุรี พาลูกมาสอบ ทราบเรื่องว่ามีดราม่า ตนมองว่าทางโรงเรียนได้มีการแจ้งในเพจของโรงเรียนเตรียมอุดมฯ และกลุ่มผู้ปกครองชัดเจนว่าอันไหนเข้าห้องสอบได้และอันไหนไม่สมควรเอาเข้าไปในห้องสอบ เท่าที่ตนไปยืนสังเกตุการณ์พบว่า 1.เด็กมาสาย 2.เด็กบางคนอาจจะไม่ได้อ่านข้อห้ามชัดเจน ส่วนที่เป็นเรื่องดราม่าจัดเก็บของมีค่าของนักเรียนมองว่าอาจจะไม่ได้ครอบคลุมและไม่ได้เตรียมการไว้สำหรับเด็กที่มาสาย ทำให้ไม่สามารถไปฝากตรงจุดรับฝากได้ ทางโรงเรียนมีจุดรับฝากให้แต่นักเรียนที่มาสายต้องทำเวลาเข้าห้องสอบ ทำให้นักเรียนมองว่าเป็นนาทีฉุกเฉินต้องทิ้งของไว้ก่อน มีทั้งโทรศัพท์และเงินสด ตรงนี้ทำให้เป็นเรื่องที่พูดกันในโลกโซเชียลตนมองว่าน่าจะมีซองพลาสติกเขียนชื่อไว้หรือเขียนเลขที่บัตรประชาชนติดหลังสอบเสร็จก็ไปติดต่อขอรับคืน
นางสาวยุวดี นิ่มนวล อายุ 40 ปี ผู้ปกครอง กล่าวว่า วันนี้ตนนำลูกมาสอบเข้าชั้นม.4 ส่วนประเด็นดราม่าที่ตนดูในสำนักข่าว ส่วนตัวของตนมองว่าเด็กอาจจะตัดสินใจไม่รอบคอบ มองว่าไม่ได้เป็นประเด็นของโรงเรียนและไม่ได้เป็นประเด็นของเด็ก ตนได้ศึกษามาทั้งหมดว่ามีข้อห้ามอะไรบ้างจะบอกลูกและให้ทำตามที่โรงเรียนประชาสัมพันธ์ ก่อนจะมาสอบตนมีความกังวลเรื่องไม่ให้เด็กพกเงินไม่ให้พกสร้อยพระเลยทักไปถามในเพจโรงเรียนทางโรงเรียนตอบมาชัดเจน ส่วนที่เป็นประเด็นตนมองว่าเงินแค่ 40-50 บาท เด็กคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถึงทางโรงเรียนมีที่ฝากของแต่ผู้ปกครองและนักเรียนมากันเยอะต้องมารอคิวอยู่ข้างหน้า ทำให้เด็กที่จะเข้าไปสอบมีความกังวลว่าถ้าวิ่งไปฝากของกลัวว่าจะไม่ทันเลยทิ้งเงินที่มีทำให้มีดราม่า สำหรับตนไม่ได้โทษโรงเรียนและไม่ได้โทษเด็ก
เด็กนักเรียนเข้าสอบ ชั้น ม.4 กล่าวว่า ข้อสอบยากแต่ตนพอทำได้ ซึ่งเรื่องราวที่มีข่าวตนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ทราบมาจาก Open Chat มองว่าทางโรงเรียนประกาศไม่ทั่วถึง ส่วนนักเรียนก็ไม่ได้มาดูใน Open Chat ทุกคน อาจจะไม่ได้ติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียน สำหรับตนดู Open Chat เลยเตรียมตัวมาดี มองว่าที่มีการทิ้งของเอาไว้ เป็นเพราะเป็นวินาทีฉุกเฉินกลัวเข้าไปสอบไม่ทัน
ทางด้าน พ.ต.อ.อดิเรก ทองแกมแก้ว ผกก.สภ.ปากเกร็ด ฝากประชาสัมพันธ์หากนักเรียนคนใดไม่มีเงินกลับบ้าน ให้ติดต่อตนเองได้โดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปากเกร็ด เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้น