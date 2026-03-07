ลุงตู่ไมไ่ด้เซฟอูตะเภา "พ่อเลี้ยงเจ" แฉยับ ของจริงกงสุลมะกันเชียงใหม่ จี้ถามฐานจารกรรมลับลึก 100 เมตร ชักศึกเข้าบ้านสอดแนมจีน!

โซเชียลระอุ! "พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร" ซัดแหลกเฟกนิวส์อวย "ลุงตู่" เซฟอู่ตะเภา ชี้เป็นเรื่องโกหกทั้งเพ ยันกองทัพเรือไม่มีวันยอมให้ต่างชาติปักธง แฉเบื้องหลังสถานกงสุลสหรัฐฯ เชียงใหม่ งบหมื่นล้านอาจเป็น "ศูนย์จารกรรมลับ" ขุดลึกใต้ดินนับร้อยเมตรสอดแนมพญามังกร จี้ถามรัฐบาลยุครัฐประหารอนุมัติเพื่อใคร? ระวังไทยกลายเป็นเป้าบอมบ์หากสงครามมหาอำนาจปะทุ
จากกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลในโลกออนไลน์โดยเฉพาะจากกลุ่มไอโอที่อ้างว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นผู้คัดค้านไม่ให้สหรัฐอเมริกาเข้ามาตั้งฐานทัพในบริเวณสนามบินอู่ตะเภานั้น ล่าสุดกลายเป็นประเด็นเดือดขึ้นมาอีกครั้ง เมื่ออินฟลูเอนเซอร์สายการเมืองชื่อดังได้ออกมาแฉความจริงอีกด้านที่ทำเอาบรรดากองเชียร์รัฐบาลเดิมต้องอึ้ง
วิดีโอจากช่อง "พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร" ได้ออกมาโต้แย้งข้อมูลดังกล่าวอย่างรุนแรง โดยระบุว่าการอ้างเรื่องอู่ตะเภานั้นเป็นการ "ตอแหล" และเคลมผลงานแบบมั่วๆ เพราะตามข้อเท็จจริง สนามบินอู่ตะเภาเป็นพื้นที่ของกองทัพเรือไทย ซึ่งตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงไม่มีทางยอมให้ประเทศใดมาตั้งฐานทัพอยู่แล้ว ส่วนการพัฒนาที่เกิดขึ้นเป็นเพียงโครงการเชิงพาณิชย์เพื่อผลประโยชน์ของกองทัพและเศรษฐกิจเท่านั้น
แต่สิ่งที่น่ากังวลกว่าคือการที่ผู้พูดอ้างว่า ในสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ กลับมีการอนุมัติให้สหรัฐฯ สร้างสถานกงสุลใหญ่แห่งใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยงบประมาณมหาศาล ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นมากกว่าสำนักงานทางการทูตทั่วไป
"กงสุลที่เชียงใหม่นี่แหละ คือฐานปฏิบัติการสอดแนมที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาในภูมิภาคนี้" พ่อเลี้ยงเจระบุในคลิป พร้อมอ้างข้อมูลวงในจากบริษัทซัพพลายการก่อสร้างว่ามีการขุดลึกลงไปใต้ดินนับ 100 เมตร และติดตั้งเทคโนโลยีสอดแนมที่ทันสมัยที่สุด เพื่อใช้เป็นศูนย์จารกรรมข้อมูลสอดแนมประเทศจีน ทดแทนกงสุลสหรัฐฯ ที่เมืองเฉิงตูที่ถูกรัฐบาลจีนสั่งปิดไปก่อนหน้านี้
นอกจากนี้ ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าพื้นที่เชียงใหม่อาจถูกใช้เป็นศูนย์กลาง (Center) ในการส่งอาวุธและครูฝึกเข้าไปสนับสนุนกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารพม่า ซึ่งถือเป็นการ "ชักศึกเข้าบ้าน" โดยอาศัยอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารในการอนุมัติโครงการดังกล่าว จนอาจส่งผลให้ประเทศไทยตกอยู่ในความเสี่ยงหากเกิดความขัดแย้งรุนแรงระหว่างสหรัฐฯ และจีนในอนาคต
ทั้งนี้ พ่อเลี้ยงเจสรุปทิ้งท้ายอย่างดุเดือดว่า ยุคปัจจุบันมี Digital Footprint ที่ตรวจสอบได้ ดังนั้นอย่ามาเคลมข้อมูลบิดเบือนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ดูดีเกินจริง พร้อมจี้ให้ประชาชนตระหนักถึงภัยเงียบที่กำลังเกิดขึ้นใจกลางเมืองเชียงใหม่ที่อาจลากไทยไปเป็นคู่ขัดแย้งในสงครามมหาอำนาจได้ทุกเมื่อ