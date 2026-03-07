ในหลวง - พระราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธาน และทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตเพลงรักชาติ (National Unity Concert)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธาน และทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตเพลงรักชาติ (National Unity Concert) “ดนตรีแห่งความจงรักภักดี ร้อยดวงใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธาน และทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตเพลงรักชาติ (National Unity Concert) “ดนตรีแห่งความจงรักภักดี ร้อยดวงใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นางสาวอโรชา นันทมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และประธานคณะกรรมการจัดงาน ฯ
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น เสด็จเข้าหอประชุมมหิดลสิทธาคาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย ในสมุดที่ระลึก เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกิตติคุณ ธนาคารกสิกรไทย และรองประธานมูลนิธิรักษ์ป่าน่านในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (Thailand Philharmonic Orchestra) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแสดง ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ต่อจากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และประธานคณะกรรมการจัดงาน ฯกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแสดงคอนเสิร์ตเพลงรักชาติ (National Unity Concert) “ดนตรีแห่งความจงรักภักดี ร้อยดวงใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ต ฯ ภาคแรก จำนวน 9 เพลง ประกอบด้วย เพลงชาติไทย เพลงชุมนุมเผ่าไทย เพลงแผ่นดินของเรา เพลงบ้านเกิดเมืองนอน เพลงไร้รักไร้ผล เพลงไทยสามัคคี เพลงเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย เพลงสยามมานุสติ และเพลงมหาอาณาจักรไทย และภาคหลัง จำนวน 9 เพลง ประกอบด้วย เพลงศรีอยุธยา เพลงคิดถึง เพลงภิรมย์รัก เพลงความฝันอันสูงสุด เพลงรักกันไว้เถิด เพลงเราสู้ เพลงเกียรติศักดิ์ทหารเสือ เพลงมาร์ชราชวัลลภ และเพลงราชสวัสดิ์ เมื่อจบการแสดง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้แทนผู้ขับร้องเพลง ผู้แทนคณะนักร้องประสานเสียง ผู้อำนวยเพลง หัวหน้าวงดนตรี และคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานช่อดอกไม้ แล้วเสด็จออกจากหอประชุมมหิดลสิทธาคาร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของที่ระลึก สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
คอนเสิร์ตเพลงรักชาติ (National Unity Concert) “ดนตรีแห่งความจงรักภักดี ร้อยดวงใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (Thailand Philharmonic Orchestra) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งประชาชนชาวไทยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงเป็น “แม่ของแผ่นดิน” ผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทั้งด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ผ้าไทย และการส่งเสริมศิลปะดนตรีให้เป็นพลังแห่งความสามัคคีของคนในชาติ
การแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ ถ่ายทอดบทเพลงที่มีความหมายลึกซึ้ง ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ความรักชาติและความผูกพันต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อาทิ เพลงชาติไทย เพลงราชสวัสดิ์ เพลงบ้านเกิดเมืองนอน เพลงสยามานุสติ และบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้แก่ เพลงแผ่นดินของเรา เพลงเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย เพลงมาร์ชราชวัลลภ เพลงภิรมย์รัก เพลงเราสู้และเพลงความฝันอันสูงสุด ซึ่งเป็นบทเพลงที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งความหวังและความรัก เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์