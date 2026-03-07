ผอ.เตรียมอุดมฯ สยบดรามาสนามสอบเดือด ยันประชาสัมพันธ์ชัดเจน-มีจุดรับฝากรองรับ

ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชี้แจงกรณีดรามาสนามสอบอิมแพ็คฯ หลังพบภาพสิ่งของและเงินสดถูกทิ้งหน้าห้องสอบ ยืนยันทางโรงเรียนประกาศกฎระเบียบชัดเจนล่วงหน้าเพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเผยจัดจุดรับฝากของไว้รองรับแล้ว
จากกรณีประเด็นดรามา สนามสอบเตรียมอุดมฯ ปี 2569 เดือด! หลังมีภาพดรามาขยะและเงินสดถูกทิ้งหน้าห้องสอบอิมแพ็คฯ ขณะเดียวกันเพจดังเปิดเผยว่า สนามสอบประกาศชัดเจนและมีจุดรับฝากสัมภาระให้ครบถ้วน
ล่าสุด วันนี้ (7 มี.ค.) ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กล่าวว่า ทางโรงเรียนประกาศไว้แล้วตั้งแต่ต้น ว่าห้ามนำสิ่งใดเข้าห้องสอบบ้าง เนื่องจากเป็นการสอบแข่งขัน ที่มีผู้เข้าสอบจำนวนมากกว่า 1.38 หมื่นคน
ดังนั้น จึงต้องมีกฎกติกาที่รัดกุม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริต อย่างไรก็ตามทางสนามสอบเมืองทองธานี เตรียมความพร้อมโดยจัดเตรียมจุดรับฝากสัมภาระไว้ให้จำนวนมาก ซึ่งก่อนเข้าสอบทางโรงเรียนก็ได้ทำการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และเด็กส่วนใหญ่ทราบรายละเอียดดี
“ผู้เข้าสอบส่วนใหญ่รับทราบมาตรการอยู่แล้วว่า สิ่งใดสามารถนำเข้าห้องสอบได้ หรือไม่ได้ แต่มีเด็กเพียงไม่กี่คนที่วางของไว้ เพราะต้องรีบเข้าสอบตามกระบวนการ และหากสนามสอบปล่อยให้นำสิ่งของที่ประกาศห้ามเข้าห้องสอบ อาจจะทำให้เกิดความวุ่นวายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งข้อบังคับต่าง ๆ ก็มีเหมือนเช่นทุกปี ดังนั้นถ้าผู้ปกครองหรือเด็กที่จะเข้าสอบ อ่านข้อบังคับที่ทางโรงเรียนได้แจ้งไป ก็จะทราบดี โดยสิ่งที่สามารถนำเข้าห้องสอบได้มีไม่กี่อย่าง เช่น ดินสอ ปากกา บัตรประจำตัวสอบ ซึ่งก็ต้องวางไว้บนโต๊ะ ส่วนข้อห้ามมีจำนวนมาก ทั้งลิควิดเปเปอร์ เครื่องคิดเลข กระเป๋า ธนาบัตร ฯลฯ รวมถึงกระดาษทุกชนิด เพราะมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริตได้ ซึ่งข้อห้ามดังกล่าว มีมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งกำหนดขึ้น และนักเรียนที่เข้าสอบทราบดี” ดร.บุณยพงศ์ กล่าว