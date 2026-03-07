สนามสอบเตรียมอุดมฯ ระอุ! ดรามาทิ้งเงินลงถังขยะ เพจดังชี้สนามสอบมีที่ฝากแต่ไม่ฝากเอง

สนามสอบเตรียมอุดมฯ ปี 2569 เดือด! หลังมีภาพดรามาขยะและเงินสดถูกทิ้งหน้าห้องสอบอิมแพ็คฯ ด้านโซเชียลร้อง “โหนกระแส” ช่วยตรวจสอบหวั่นกระทบสมาธิเด็ก ขณะที่เสียงอีกฝั่งโต้กลับ สนามสอบประกาศชัดเจนและมีจุดรับฝากสัมภาระให้ครบถ้วน แต่เด็กบางส่วนเลือกที่จะทิ้งเองหรือไม่?
จากกรณีเมื่อช่วงเช้าวันนี้ (7 มี.ค.) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2569 ที่อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2–3 เมืองทองธานี ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าสอบจำนวน 13,895 คน จากทุกภูมิภาคของประเทศ สามารถรับนักเรียนได้จำนวน 1,520 คน
ต่อมา มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเผยภาพบรรยากาศสนามสอบสิ่งของที่ห้ามนำเข้าห้องสอบถูกทิ้งเกลื่อนนอกจากนี้พบธนบัตรวางพื้น-อยู่ในถังขยะ พร้อมระบุข้อความว่า “ใครติดต่อ โหนกระแส ได้ ช่วยจัดให้ทีครับ ห้ามเอาเงินเข้าห้องสอบ ... ทิ้งลงถังขยะ ... เด็กจะกลับบ้านยังไง? พ่อ แม่ ไม่ได้นั่งเฝ้าลูกทุกคน
สงสารเด็กมาก เชื่อมั้ยว่า รบกวนสมาธิในการสอบเด็กด้วย บางคนต้องตกใจ จะกลับบ้านยังไง มือถือก็ไม่มี ....“
ล่าสุด เฟซบุ๊ก “Drama-addict" ได้ออกโพสต์ข้อความจากประเด็นดรามาที่เกิดขึ้น โดยระบุว่า "ลูกเพจแจ้งมา ประเด็นทิ้งเงินหน้าสนามสอบ นอกจากทางสนามสอบจะประกาศไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ต้นแล้ว ทางสนามสอบยังมีการจัดเตรียมจุดรับฝากสัมภาระไว้ให้ด้วย สรุปคือที่ทิ้งเงินไว้มากมายหน้าสนามสอบไม่ใช่ปัญหาของสนามสอบแล้ว เพราะเขาทั้งประกาศล่วงหน้าและเตรียมวิธีแก้ไขปัญหาให้ครบแล้ว ปัญหาคือเด็กพวกนั้นทำไมมันเลือกทำแบบนั้นต่างหาก"