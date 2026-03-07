บริษัทอาวุธสหรัฐฯ เพิ่มกำลังผลิต 4 เท่า ปั๊มยุทโธปกรณ์ชั้นสูงเติมคลัง สนอง “ทรัมป์”

“ทรัมป์” เผยบริษัทผู้ผลิตอาวุธป้อนกองทัพสหรัฐฯ ตกลงเพิ่มกำลังผลิตอาวุธประสิทธิภาพสูง เป็น 4 เท่า เพื่อให้มีประมาณมากพอตามที่ต้องการ โดยเริ่มขยายกำลังผลิตตั้งแต่ 3 เดือนก่อน
วันนี้(7 มี.ค.) เมื่อเวลา 03.46 น.ตามเวลาในไทย นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ในชื่อบัญชี Donald J. Trump ว่า จากการประชุมร่วมกับบริษัทผู้ผลิตยุทโธปกรณ์ให้กับกองทัพสหรัฐฯ ในวันนี้ บริษัทเหล่านั้นตกลงที่จะเพิ่มกำลังการผลิตเป็นสี่เท่า สำหรับอาวุธขั้นสูง เพื่อให้มีปริมาณในระดับสูงสุดที่กองทัพสหรัฐฯ ต้องการ
รายละเอีบดข้อความใน Truth Social ของทรัมป์ ระบุว่า “เราเพิ่งเสร็จสิ้นการประชุมที่มีประสิทธิภาพสูงร่วมกับบรรดาบริษัทผู้ผลิตยุทโธปกรณ์รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ โดยมีการหารือกันในหัวข้อ การผลิตและกำหนดการผลิต
“บริษัทเหล่านี้ตกลงที่จะเพิ่มกำลังการผลิตอาวุธระดับสูง ขึ้นถึง 4 เท่า เนื่องจากเราต้องการบรรลุเป้าหมายด้านปริมาณสูงสุดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การขยายกำลังการผลิตได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ 3 เดือนก่อนการประชุมแล้ว ปัจจุบันโรงงานและสายการผลิตอาวุธหลายประเภทกำลังดำเนินการอยู่
“เรามีคลังกระสุนและอาวุธระดับกลาง และระดับกลางค่อนข้างสูง ในปริมาณที่ไม่จำกัดเลยก็ว่าได้ ซึ่งได้นำออกมาใช้ในกรณีของอิหร่าน และเวเนซุเอลาไปก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม เราก็ได้เพิ่มยอดสั่งซื้อในระดับนี้ด้วยเช่นกัน
“ตัวบริษัทชั้นนำที่เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นระดับซีอีโอ ได้แก่ BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman และ Raytheon
“การประชุมจบลงด้วยการนัดหมายครั้งถัดไปในอีก 2 เดือนข้างหน้า โดยในขณะนี้รัฐต่างๆ ทั่วประเทศกำลังเสนอตัวแข่งขันเพื่อให้ได้เป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตแห่งใหม่เหล่านี้.” นายทรัมป์ ระบุ