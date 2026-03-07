กองทุนหมู่บ้านฯ จัดใหญ่! ดัน “อาหารพื้นถิ่น 13 สาขา” สู่ระดับประเทศ ปั้นอาชีพ-สร้างรายได้ชุมชนยั่งยืน

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจฐานราก จัดใหญ่เวทีระดับประเทศ 'Train the Trainer' ชู Soft Power ต่อยอดภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่น 13 สาขาเขต หวังสร้างอาชีพและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ชุมชน ล่าสุดประกาศผลสุดยอดเมนูอัตลักษณ์ ดัน 'ข้าวหอมใบเตยคลุกน้ำพริกบัวหลวง' จากกองทุนหมู่บ้านเชิงเขา คว้าแชมป์รับเงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมเดินหน้าปั้นชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนทั่วประเทศ
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพ (Train the Trainer) ด้านศิลปะการทำอาหารและวัฒนธรรมพื้นถิ่น (ระดับประเทศ) ภายใต้ “โครงการสร้างอาชีพและต่อยอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 13 สาขา” ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2569 ณ หอประชุม รักตะกนิษฐ ชั้น 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส กรุงเทพมหานคร
โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านชาญกิจ ไตรรัตนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา ผู้แทนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 13 สาขา ภาคีเครือข่าย คณะกรรมการ เซเลบริตี้เชฟชื่อดังเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง
กิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ ให้สามารถนำ “อาหารพื้นถิ่น” และวัตถุดิบอัตลักษณ์ประจำถิ่น มาต่อยอดเป็นอาชีพ สร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิดการพึ่งพาตนเอง และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
โดยโครงการนี้ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2568 ผ่านกิจกรรม Road Show ครบทั้ง 13 สาขาเขต มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,300 คน และมีการส่งเมนูต้นแบบเข้าร่วมกว่า 130 เมนู ก่อนคัดเลือกเหลือ 13 กองทุนตัวแทนระดับประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมศักยภาพในครั้งนี้ ภายในงานประกอบด้วย การเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการทำอาหาร , Workshop พัฒนาและต่อยอดเมนูร่วมกับเชฟมืออาชีพ , การอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer ด้านมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพ,การประเมินและคัดเลือกเมนูต้นแบบระดับประเทศ
ในวันนี้เป็นการประกาศผลคัดเลือกอาหารพื้นถิ่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจากผู้แทนทั้ง 13 กองทุน โดยแต่ละกองทุน จะได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และอุปกรณ์ประกอบอาชีพ เพื่อนำไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ต่อยอด “โครงการสร้างอาชีพและต่อยอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 13 สาขา” ต่อไป
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กล่าวเน้นย้ำว่า โครงการนี้จะเป็นกลไกสำคัญ
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 60,000 บาท
ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านเชิงเขา จากสาขาเขต 3 กับเมนู ข้าวหอมใบเตยคลุกน้ำพริกบัวหลวง
โดย คุณจีรภา ลอยเมฆ และ คุณนางพิมพา กันทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท
ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านทะเลน้อย จากสาขาเขต 11 กับเมนู แกงส้มผักกระชับ
โดย คุณอัมพร ช่างเหล็ก และ คุณลำดวน ถวิล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 40,000 บาท
ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านยางชุมน้อย จากสาขาเขต 8 กับเมนู คุกกี้หอมแดง
โดย คุณขวัญใจ สีหะวงษ์ และ คุณอรทัย ชาติมนตรี
รางวัลชมเชยจำนวน 10 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่
1.กองทุนหมู่บ้านริมกวง สาขาเขต 1 กับเมนู ไส้อั่วลำไย
2.กองทุนหมู่บ้านวัดป่า สาขาเขต 2 กับเมนู ข้าวพันผักลับแล
3.กองทุนหมู่บ้านหนองแซง สาขาเขต 4 กับเมนู ซูชิจิ้งหรีด 2 สหาย
4.กองทุนหมู่บ้านโนนตาล หมู่ 9 สาขาเขต 5 กับเมนู เมี่ยงปลาส้มทอดสมุนไพรไทย
5.กองทุนหมู่บ้านม่วง สาขาเขต 6 กับเมนู หมกปลาน้ำโขง
6.กองทุนหมู่บ้านกุดโง้ง สาขาเขต 7 กับเมนู ปลาร้าแจ่วบองสมุนไพรเพชรเขาใหญ่
7.กองทุนหมู่บ้านนาวะ สาขาเขต 9 กับเมนู แกงปลาย่างหัวโหนด
8.กองทุนหมู่บ้านกะพังสุรินทร์ สาขาเขต 10 กับเมนู น้ำพริกหมูย่างเมืองตรัง
9.กองทุนหมู่บ้านแม่พระประจักษ์ สาขาเขต 12 กับเมนู ปลาหมำสมุนไพรทอดกรอบ
10.กองทุนหมู่บ้านหนอง สาขาเขต 13 กับเมนู แกงส้มปลาเนื้ออ่อน