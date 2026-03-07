ไม่ต้องรอนาน! ดอนเมืองเปิด "ช่องตรวจพาสปอร์ตอัตโนมัติ" ขาออก เต็มรูปแบบ 24 ชม.

ดอนเมืองยกระดับความเร็ว เปิดใช้ช่องตรวจพาสปอร์ตอัตโนมัติ (ABC) ขาออก ตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว ช่วยลดปัญหาคิวแน่นช่วงเร่งด่วน แต่สำหรับผู้ที่อยากได้ "ตราประทับ" งดใช้บริการช่องดังกล่าว และข้อจำกัดสำหรับคนทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ ต้องรออย่างน้อย 14 วัน ก่อนใช้งานระบบ
เมื่อวันที่ 6 มี.ค. เพจ "ไทยคู่ฟ้า" โพสต์รายงานสนามบินดอนเมือง เปิดช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ ขาออก 24 ชั่วโมง
ระบุว่า "ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานดอนเมือง เดินหน้ายกระดับการให้บริการสู่ระบบดิจิทัล โดยเปิดให้บริการช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Automated Border Control : ABC) สำหรับผู้โดยสารขาออกอย่างเป็นทางการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ลดความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผู้โดยสารให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
เงื่อนไขการใช้ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ
- ต้องมีความสูงตั้งแต่ 120 เซนติเมตรขึ้นไป
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- ผู้ที่เพิ่งทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ต้องรออย่างน้อย 14 วัน ก่อนใช้งานระบบ
- สัมภาระติดตัวหรือกระเป๋า (รวมคันชัก) ต้องมีความสูง ไม่เกิน 120 เซนติเมตร
กลุ่มที่ควรใช้ช่องตรวจปกติ
- สตรีมีครรภ์ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวก
- ผู้ที่ต้องการ “ตราประทับ” ในเล่มพาสปอร์ต (การใช้ระบบ ABC จะไม่มีการประทับตรา แต่ข้อมูลการเดินทางจะถูกบันทึกในระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย)"