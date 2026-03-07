"ระวังภาพ AI! คนไทยในเทลอาวีฟเปิดกล้อง 360 องศา ยืนยันสถานการณ์จริงไม่ได้พังยับตามข่าวลือ

ท่ามกลางสถานการณ์สู้รบที่ตึงเครียดในตะวันออกกลางและกระแสข่าวลือเรื่องการโจมตีอย่างหนัก ล่าสุด ล่ามสาวชาวไทยในอิสราเอลได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโออัปเดตสถานการณ์จริงจากกรุงเทลอาวีฟ โชว์ภาพเมือง 360 องศาเพื่อยืนยันว่าบ้านเมืองและวิถีชีวิตผู้คนยังคงดำเนินไปตามปกติ สยบข่าวเฟกนิวส์ที่ระบุว่าเมืองถูกทำลายล้างจนพินาศ พร้อมเตือนให้ระมัดระวังภาพความเสียหายรุนแรงบนโลกออนไลน์ที่อาจเป็นเพียงภาพเก่าหรือภาพจาก AI
จากเหตุการณ์สู้รบระหว่าง สหรัฐอเมริกาและอิสราเอล กับอิหร่าน ได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากในช่วงต้นเดือนมีนาคม ทั้งนี้มีรายงานว่า อิหร่าน ได้ยิงขีปนาวุธนำวิถีและส่งฝูงโดรนเข้าถล่มพื้นที่กรุงเทลอาวีฟและอิสราเอลตอนกลางอย่างหนัก มีรายงานเสียงระเบิดดังสนั่นทั่วเมืองจากการสกัดกั้นของระบบป้องกันภัยทางอากาศและการตกกระทบของขีปนาวุธ พบการตกของขีปนาวุธในพื้นที่พักอาศัยแถบชานเมืองเทลอาวีฟ ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้และต้องอพยพประชาชนออกจากอาคาร
ล่าสุด เมื่อวันที่ 6 มี.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "อาดีร์ ล่ามอิสระแปล ไทย-ฮีบรู" ซึ่งคาดว่าเธอเป็นแรงงานไทยในอิสราเอลออกมาโพสต์คลิปวิดีโอความยาวกว่า 3 นาที ขณะที่ตนเองยืนอยู่ริมระเบียงแพนกล้องให้เห็น วิวเมืองในกรุงเทลอาวีฟโดยหญิงสาวชาวไทยที่อยู่ที่นั่นต้องการโต้แย้งข่าวลือหรือข่าวปลอมที่ระบุว่าเมืองถูกทำลายล้าง
พร้อมยืนยันให้ญาติพี่น้องและคนรู้จักสบายใจว่า เมืองเทลอาวีฟยังคงมีสภาพปกติ ไม่ได้ "พินาศ" ตามที่ข่าวบางสำนักหรือข่าวลือในโซเชียลมีเดียนำเสนอเธอระบุข้อมูลชัดเจนเพื่อยืนยันความสดใหม่ของเหตุการณ์ คือวันที่ 6 มีนาคม เวลาประมาณ 11:50 น. (ตามเวลาท้องถิ่นอิสราเอล) โดยถ่ายทำจากระเบียงตึกสูงที่เป็นบ้านเพื่อน เธอตั้งใจถ่ายคลิปโดย "ไม่ใช้ฟิลเตอร์" และแพนกล้องให้เห็นวิวเมือง 360 องศา เพื่อให้เห็นภาพจริงว่าตึกรามบ้านช่องยังตั้งตระหง่าน การจราจรบนทางด่วนยังลื่นไหล มีโปรเจกต์ก่อสร้างกำลังดำเนินงาน และมีคนเดินจับจ่ายใช้สอยอยู่ด้านล่างตามปกติ
เธอยอมรับว่ามีการแจ้งเตือนจริง (เสียงไซเรนดัง 1 ครั้งช่วง 10:30 น.) และอาจมีสะเก็ดระเบิดตกในบางพื้นที่จนทำให้เกิดไฟไหม้บ้าง แต่ไม่ใช่การทำลายล้างระดับเมืองอย่างที่หลายคนเข้าใจ เธอตั้งข้อสังเกตว่าภาพความเสียหายรุนแรงที่แชร์กันในอินเทอร์เน็ต อาจเป็นภาพเก่า หรือเป็นภาพที่สร้างขึ้นจาก AI
สุดท้ายเจ้าตัวคลิปนี้เป็นการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อทำหน้าที่ Fact-check (ตรวจสอบข้อเท็จจริง) หักล้างข้อมูลบิดเบือน สร้างความมั่นใจให้กับคนทางบ้าน และแสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิตที่ยังคงดำเนินต่อไปได้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง