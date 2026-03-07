รพ.มหาสารคามสดุดี "น้องแป้ง" นิสิต มมส. บริจาค "หัวใจ-อวัยวะ" ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

รพ.มหาสารคาม ร่วมมอบพวงหรีดไว้อาลัยและขอบคุณครอบครัว "น้องแป้ง" นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ส่งต่ออวัยวะสำคัญเพื่อเป็นทานบารมีครั้งสุดท้าย โดยน้องแป้งถือเป็นผู้บริจาคอวัยวะรายที่ 4 ของปีงบประมาณ และเป็นรายแรกของโรงพยาบาลที่สามารถส่งมอบ "หัวใจ" เพื่อสร้างปาฏิหาริย์ชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยที่รอคอยความหวัง
เมื่อวันที่ 6 มี.ค. เพจ "โรงพยาบาลมหาสารคาม" โพสต์แสดงความอาลัยและมอบพวงหรีดสดุดีในความเสียสละอันยิ่งใหญ่แก่ครอบครัวของ นางสาวประวีนา สมพร หรือ “น้องแป้ง” นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อายุ 20 ปี ผู้ได้มอบโอกาสแห่งชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์ ด้วยการบริจาค หัวใจ ตับ ไต และดวงตา นับเป็นผู้บริจาครายที่ 4 ของปีงบประมาณ 2569 และยังถือเป็นรายแรกของโรงพยาบาลมหาสารคามที่สามารถบริจาคหัวใจได้
การตัดสินใจของครอบครัวผู้บริจาคในครั้งนี้ เปรียบเสมือนการมอบ “ชีวิตใหม่” ให้แก่ผู้ป่วยอีกหลายชีวิต นับเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่ที่สะท้อนถึงคุณค่าของความเมตตา ความรัก และการให้ต่อเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง
โอกาสนี้ นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้มอบหมายให้ นพ.ชวลิต สงครามยศ รองผู้อำนวยการด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ และทีมประสานงานการรับบริจาคอวัยวะ (Transplant Coordinator Nurse : TCN) เป็นผู้แทนโรงพยาบาลมหาสารคาม มอบพวงหรีดแสดงความอาลัย แก่ครอบครัวผู้บริจาค เพื่อร่วมไว้อาลัยและแสดงความขอบคุณต่อการตัดสินใจอันยิ่งใหญ่ที่ได้สร้างคุณูปการต่อสังคม
โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอสดุดี อนุโมทนาบุญ และแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้ง ต่อ “น้องแป้ง” และครอบครัวผู้บริจาค ที่ได้มอบของขวัญล้ำค่าแก่เพื่อนมนุษย์
ขอให้กุศลผลบุญอันประเสริฐนี้ ส่งดวงวิญญาณสู่สุคติ และขอให้การเสียสละในครั้งนี้ เป็นแสงแห่งความหวังให้แก่ผู้ที่ได้รับชีวิตใหม่ พร้อมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของการ “ให้ชีวิต” แก่เพื่อนมนุษย์ ตลอดไป