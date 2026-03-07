เตือนภัยผู้หญิงเดินทางค่ำคืน! สาวแชร์ประสบการณ์สยองปั๊มทางไป กทม. เจอคนร้ายงัดประตูห้องน้ำปองร้าย

สาวโพสต์เตือนภัยสยองห้องน้ำปั๊มน้ำมันเส้นทางเข้ากรุงเทพฯ เจอคนร้ายสวมบูทดำย่องเงียบใช้มีดเล่มยาวเสียบรูประตูงัดกลอนหวังบุกรุกขณะกำลังทำธุระส่วนตัว เผยต้องใช้เท้าดันประตูสุดชีวิตพร้อมตะโกนลั่นจนรอดหวุดหวิดเพราะมีพลเมืองดีเดินเข้ามาขัดขวาง ย้ำไม่ได้เจตนาทำลายชื่อเสียงปั๊มแต่อยากเป็นบทเรียนให้ผู้หญิงระวังตัวเมื่อต้องเข้าห้องน้ำสาธารณะยามค่ำคืน
เมื่อวันที่ 6 มี.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "JB Jang" ออกมาโพสต์ข้อความเหตุการณ์ระทึกขวัญในห้องน้ำปั๊ม หลังพบคนร้ายใช้มีดงัดประตูในระหว่างที่ตัวผู้โพสต์เข้าห้องน้ำอยู่ ก่อนที่จะมีพลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือไว้ได้ ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
"เตือนภัยปั้มน้ำมันแห่งหนึ่งทางไป กทม
แจงไปเข้าห้องน้ำช่วงค่ำๆ ก็เข้าทำธุระปกติ นั่งไปสักพักมีคนมาดันประตู แจงก็ตกใจตะโกนไปว่ามีคนอยู่ค่ะ เห็นรองเท้าใต้ประตูเป็นบูทสีดำรีบใส่กางเกง อยู่ดีๆก็มีมีดเสียบเข้ามาที่ช่องประตูแล้วกระดกขึ้นจนประตูปลดล็อคเราก็ตกใจรีบเอาเท้าดันแล้วก็ตะโกนว่ามีคนอยู่ๆ แล้วมีเสียงเท้าอีกคนเดินเข้ามา มันก็รีบวิ่งไปเลย แจงรีบออกมาจากห้องน้ำเพื่อออกมาดูหน้าก็ไม่เจอแล้วไม่รู้ไปทางไหน ถ้าไม่มีคนมาเข้าห้องน้ำนึกไม่ออกเลยว่าจะเป็นยังไง มีดมันยาวด้วย กลัวห้องน้ำที่มีกลอนประตูแบบนี้ไปเลย
แจงไม่ได้แจ้งว่าปั๊มที่ไหนเพราะไม่อยากให้ทางปั๊มเสียหาย และวันนั้นแจงมีเวลาน้อยจึงไม่ได้ขอดูกล้องเพราะรีบไปทำธุระ แต่อยากจะเตือนภัยเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดกับแจงจริงๆ อยากจะเตือนผู้หญิงที่เข้าห้องน้ำคนเดียวมืดๆ ไม่ว่าจะเป็นปั๊มไหนก็สามารถเกิดเหตุการณ์นี้ได้ค่ะ ขอโทษด้วยที่ตอบคอมเม้นต์ไม่หมด"