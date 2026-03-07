ย้อนรอยโศกนาฏกรรม BM-21 ถล่มพลเรือนไทย คลิปกล้องหน้ารถมัดตัวกองทัพกัมพูชา ทำครอบครัวอบอุ่นสลายในพริบตา

เปิดคลิปนาทีนรกจากกล้องหน้ารถ วินาทีจรวด BM-21 กองทัพกัมพูชายิงถล่มร้านสะดวกซื้อ พรากชีวิตเมีย-ลูก 2 คนต่อหน้าต่อตาผู้เป็นพ่อ ด้านเหยื่อสงครามตั้งคำถามเจ็บปวด 'คนไทยต้องเจอแบบนี้อีกกี่คน' จี้ดำเนินคดีอาชญากรสงครามกับนายทหารกัมพูชาทุกระดับชั้น ก่อนปล่อยให้มีการเจรจาคืนดีลอยนวล
เมื่อวันที่ 6 มี.ค. เพจดังอย่าง "Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ" ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอสุดเศร้าที่เผยให้เห็นวินาทีจรวด BM-21 ของกองทัพกัมพูชายิงถล่มร้านสะดวกซื้อ จนทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและเป็นจุดเริ่มต้นของการสู้รบของไทยและเขมร โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"ย้อนภาพคลิปจรวด BM-21 ถล่ม 711 ถ่ายจากกล้องหน้ารถของคุณคมสันต์ ประชัน ผู้สูญเสียคนในครอบครัวจากจรวด BM-21 ของกัมพูชาที่ยิงใส่ที่หมายพลเรือน
คุณคมสันต์รอดชีวิต แต่เมียและลูกอีก 2 คน เดินเข้าไปใน 711 จนจรวดลูกหนึ่งยิงเข้ามาแล้วเกิดระเบิดในตัว 711 หลังเหตุการณ์ครั้งนั้น คุณคมสันต์ต้องใช้ชีวิตคนเดียว จากครอบครัวที่เคยอบอุ่น พ่อ แม่ ลูกอีก 2 คน ทำไมคุณคมสันต์ และคนไทยอีกหลายๆคนต้องมาเจออะไรแบบนี้?
ภาพนี้เป็นประจักษ์พยานถึงความชั่วช้าของกองทัพกัมพูชาและฮุนเซน ฮุนมาเนต นายทหารกัมพูชาทุกระดับและทุกนายที่มีส่วนสั่งการให้มีการยิงจรวดถล่มพลเรือนไทยไม่ว่าจะในเหตุการณ์นี้หรือเหตุการณ์ใด พวกมันควรจะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาอาชญากรสงคราม
จริงๆก่อนที่จะมีการเจรจาใดๆเกิดขึ้นกับกัมพูชาผมเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนรวมถึงผมด้วย ก็คิดไม่ต่างกันครับ คือ พวกเราอยากเห็น ไอ้คนที่สั่งการให้ยิงใส่พลเรือนไทย พวกมันต้องถูกลงโทษอย่างสาสมก่อน ถึงจะมาคุยกันมาเจรจากัน ไม่ใช่จะรอเตรียมประชุมหารืออย่งเดียว ไม่ควรมีการเจรจาใดๆกับพวกที่มายิงใส่ประชาชนไทยจนกว่าพวกมันจะถูกลงโทษ
แต่ก็อย่างว่าคนมีอำนาจแม่งก็ไม่คิดแบบเราๆหรอกครับ นักการเมือง นายทุน คนไหนคิดจะเปิดด่านก็ดูคลิปนี้ไว้นะ ถ้าคนที่ตายเป็นลูกเมียคุณ ถ้าเขาเป็นพ่อแม่คุณ คุณจะยอมเจรจากับคนที่มาทำแบบนี้ไหม ทั้งๆพวก มันไม่ได้สะทกสะท้านกับความระยำที่มันได้ก่อหรือออกมาแสดงความเสียใจกับสิ่งที่มันทำนะครับ มันยังลอยหน้าลอยตา จะมาอยากคืนดีกับประเทศไทย หน้ามันต้องหนาขนาดไหนวะ ไม่ต้องมาดราม่านะครับ คลิปนี้คุณคมสันต์ เอามาโพสต์ลงโซเชียลเผยแพร่ข้อมูลเองครับ"
คลิกชมคลิป >> https://www.facebook.com/reel/1728739535201927