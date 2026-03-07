จากแซะกลายเป็นเศร้า! นายก อบจ.ลำพูน ยืดอกรับผิดเพียงผู้เดียว หลังดราม่าไฟส่องสว่างลามสองจังหวัด

นายก อบจ.ลำพูน รุดขอโทษ อบจ.เชียงใหม่ หลังให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนปมไฟส่องสว่างถนนเลียบทางรถไฟมืด ยอมรับจำจุดแบ่งเขตจังหวัดพลาดจนเกิดกระแสดราม่า ยืนยันต้องการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน พร้อมเตรียมชี้แจงประเด็นงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียดหลังถูกเพจดังตั้งคำถาม
จากกรณี ก่อนหน้านี้ปรากฎคลิปวิดีโอ นายเฮง วีระเดช ภู่พิสิฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (อบจ.ลำพูน) จากพรรคประชาชน ออกมาพูดแซะจังหวัดเชียงใหม่ในประเด็นเรื่อง ไฟส่องสว่างริมทางบนถนนเลียบทางรถไฟ เพื่อชูผลงานการติดตั้งไฟส่องสว่างโซลาร์เซลล์ในฝั่งจังหวัดลำพูนว่าสว่างกว่าเขตพื้นที่ติดต่อกันอย่างเชียงใหม่
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 6 มี.ค. เพจ "จักรวาลด้อมส้ม" ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอตอกหน้า นายกฯอบจ.ลำพูนรายนี้ ว่าแท้จริงแล้ว จังหวัดมืดนะนคือท างฝั่ง จ.ลำพูนเองไม่ใช่เชียงใหม่
ทั้งนี้ ในวันเดียวกัน นายเฮง วีระเดช ภู่พิสิฐ ได้ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษจังหวัดเชียงใหม่ จากกรณีที่เคยไลฟ์สดให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนว่า "เข้าเขตเชียงใหม่แล้วมืด" ซึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดส่วนตัวเกี่ยวกับจุดแบ่งเขตจังหวัด โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"ทุกคนครับ จุดตรงที่ผมยืน เป็นจุดที่เสาไฟต้นแรกในเส้นข้างทางรถไฟ ของอบจ. เชียงใหม่ตั้งอยู่ ซึ่งติดตั้งแต่ปี 2567 จากที่ผมได้พูดในไลฟ์สดว่าเข้าเขตมืดเมื่อไหร่ เข้าสู่เขตเชียงใหม่เมื่อนั้น
ก่อนอื่นต้องขอโทษทางอบจ. เชียงใหม่ด้วยนะครับ ที่อาจจะทำให้ดูแล้วโดนดูหมิ่นตรงนี้กับผมเองต้องขอกล่าวอภัยเป็นอย่างยิ่ง เกิดจากความผิดพลาดของผมเองที่ตอนที่ติดตั้งไฟเส้นข้างทางรถไฟเส้นนี้ครั้งแรกผมขับรถมาพอ จุดติดตั้งของจังหวัดลำพูนปุ๊บมันก็มืดเลย ตรงนี้ต้องขออภัยทางอบจ. เชียงใหม่ด้วยจริงๆ เมื่อตอนเช้าผมได้โทรหาท่านรองนายกเชียงใหม่ ได้แจ้งให้ท่านว่าผมลงพื้นที่ตั้งแต่คืนก่อนแล้ว แต่มัวแต่ยุ่งไฟป่าขอให้พี่น้องประชาชนทั้งสองจังหวัดรักใคร่กลมเกลียวกันนะครับยืนยันว่าทั้งสองอบจ. ก็อยากจะพัฒนาเส้นติดต่อกัน ที่พ่อแม่พี่น้องได้ใช้สัญจร ได้เป็นจังหวัดที่พัฒนาไปร่วมกันครับ
ซึ่งจะมีระยะทาง 400 เมตร ที่มืด มีคำถามว่าสรุปเป็นเขตเชียงใหม่หรือเขตลำพูน ประเด็นแรกหลังจากที่ลงพื้นที่ ที่มันมืดตรงนี้ผมได้ถามทางสำนักช่างว่าทำไมเราไม่ติดตรงที่เป็นจุดแรกของลำพูนเหมือนที่ เชียงใหม่ ติดตรงป้ายที่ขึ้นว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเสาไฟตัวแรก
เพราะตอนกองช่างลงสำรวจหน้างานเห็นทางเข้าดูโฮมก็เข้าใจว่า ตรงนั้นเป็นเขตเชียงใหม่แล้ว ไม่เอาชัวร์ชัวร์ว่าติดเสาของอบจลำพูน ตรงที่เป็นเขตลำพูนชัวร์ชัวร์ ซึ่งพอลงไปปักหมุด Google ในแผนที่ เลยจากทางเข้าบริษัทดูโฮมไป 200 เมตรก็จะมีป้ายลำพูนฝั่งตะวันออก แล้วอีก 200 เมตร ฝั่งตะวันตกก็จะจะมีป้ายเชียงใหม่
ถ้าวัดตามแผนที่จริงๆวัดตามหมุด ก็น่าจะมืดกันคนละ 200 เมตรครับ เพราะเลยทางเข้าดูโฮมมานิดเดียวก็เป็นทางขึ้นบ้านจัดสรรตรงนั้นก็เป็นพื้นที่เชียงใหม่แล้ว เอาเป็นว่าเจตนาผมไม่ได้ต้องการ ดูหมิ่นดูแคลนจังหวัดเชียงใหม่แต่อย่างใดอย่างที่เค้าปั่นกันตลอดสองสามวันที่ผ่านมา ทางนี้ต้องขออภัยทางอบจ. เชียงใหม่ด้วยนะครับ ยอมรับผิดครั้งนี้แต่เพียงผู้เดียวครับ
มีคนถามว่าทำไมถึงมาพูดเรื่องไฟในที่นี้ ก่อนหน้านี้ขอชี้แจงอย่างนี้ครับคร่าวคร่าวๆก่อนที่จะไปชี้แจงอย่างเป็นทางการเป็น เนื่องจากทางเพจ จักรวาลด้อมส้ม ได้ถามว่าอบจ. ลำพูนติดตั้งไฟ ตรงถนนข้างทางรถไฟ ด้วยวิธีการต่างๆ ผมรู้สึกว่าการติดตั้งไฟแบบนี้ทุกทุก อปท. ก็ทำกัน เพราะถนนเป็นของทางอบจ. ก็จริงแต่พื้นที่โดยรอบเป็นของการรถไฟ การขอขยายแนวเขตสายไฟไปพื้นที่นั้นก็ใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่ามากครับ ไม่ว่าจะเชียงใหม่หรือลำพูนถ้าเจอโจทย์ว่าต้องติดไฟเส้นถนนเส้นนี้ ก็ต้องเลือกใช้ แบบนี้แหละครับ
หัวข้อวันพรุ่งนี้ขอชี้แจงในเรื่องต่อไป ของการติดตั้งไฟด้วยประเด็นต่างๆทิ้งไว้เป็นหัวข้อดังนี้ครับ
1. การจัดซื้อจัดจ้าง
2. การใช้งบประมาณแต่ล่ะแบบ
แล้วจะเปรียบเทียบให้ดูอีกด้วยว่าถ้าเทียบต่อสัดส่วนงบประมาณของจังหวัดเราแล้วเทียบกับจังหวัดอื่น กับผลที่ได้ มันคุ้มค่ากันยังไงครับ ส่วนประเด็นต่างๆที่ทางเพจได้ตั้งไว้ผมจะเก็บรวบรวมและชี้แจงให้ครบทุกประเด็นครับ"