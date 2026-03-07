DITP เชิญชวนผู้ประกอบการส่งออกไทยสมัครรางวัล “PM’s Export Award 2026” เพื่อยกระดับผู้ส่งออกไทยสู่สากล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการส่งออกไทยเข้าร่วมสมัครรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2569 รางวัล “PM’s Export Award 2026” รางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดสำหรับผู้ส่งออกไทย ภายใต้แนวคิด "Transformation with Trust" เพื่อยกระดับผู้ส่งออกไทยสู่สากล
โดยผู้ประกอบการส่งออกไทย สามารถสมัครรางวัล “PM’s Export Award 2026” ใน 7 ประเภทรางวัล รวม 11 สาขารางวัล ได้แก่
1.รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม
2.รางวัลผู้ส่งออกยอดเยี่ยมด้านความยั่งยืน
3.รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม
4.รางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม
5.รางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม
oสาขาโรงพยาบาล/คลินิก
oสาขาดิจิทัลคอนเทนต์และซอฟต์แวร์
oสาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
oสาขาโลจิสติกส์การค้า
oสาขาธุรกิจสถานบริการเวลเนส
6.รางวัลสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ยอดเยี่ยม
7.รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม
สำหรับผู้ประกอบการส่งออกไทยที่ได้รับรางวัล PM’s Export Award 2026 จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
1. ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ในพิธีมอบรางวัล PM’s Export Award
2. การเข้าร่วมกิจกรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทั้งในและต่างประเทศ
(*ตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ)
-ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศที่กรมจัด
-ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศที่กรมจัด เช่น งาน Top Thai Brands /Thailand Week โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
-การจัดแสดงผลงานในนิทรรศการพิเศษ เช่น งานนิทรรศการ PM’s Export Award และ T-mark งาน Top Thai Brands /Thailand Week หรือ กิจกรรมการนำคณะผู้แทนการค้าเยือนต่างประเทศ
-ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศที่กรมเข้าร่วม
3. การประชาสัมพันธ์
3.1 ได้รับการเผยแพร่ในเอกสารเผยแพร่ PM’s Export Award Directory
และสื่อต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3.2 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ และการตลาด
3.3 การใช้ตราสัญลักษณ์ PM’s Export Award โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
4. การเข้าร่วมกิจกรรม SMEs Pro-Active จำนวน 8 สิทธิ์ต่อกิจกรรม (รวมเป็น 32 สิทธิ์ต่อ 4 กิจกรรมในปีงบประมาณ 2570) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของโครงการ SMEs Pro-Active
5. สิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ การสนับสนุนการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ ให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก (โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของกรมทรัพย์สินทางปัญญา)
ผู้ประกอบการและผู้สนใจสมัครขอรับรางวัล Prime Minister Export Award 2026 ได้ที่เว็บไซต์ :pmaward.ditp.go.th ตั้งแต่บัดนี้ - 12 มีนาคม 2569
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 0 2507 8279 และ 061- 4241139 E-mail: pmaward@ditp.go.th และFacebook: PM's Export Award