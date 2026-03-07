“ทรัมป์” จวกสื่อฟ็อกนิวส์ ถามโง่ๆ ปมรัสเซียส่งข่าวกรองให้อิหร่าน ด้านโฆษกทำเนียบขาวอ้างถึงส่งให้ก็ไม่สร้างความแตกต่าง

“ทรัมป์” เมินตอบ หลังนักข่าวฟ็อกนิวส์ถามเรื่องรัสเซียส่งข่าวกรองให้อิหร่าน พร้อมสวนกลับเป็นคำถามที่โง่มาก ด้าน รมว.กลาโหมสหรัฐฯ บอก รู้อยู่แล้วใครติดต่อกับใคร ถ้าเกินเลยพร้อมจัดการ ขณะโฆษกทำเนียบขาวอ้างถึงส่งให้ก็ไม่ได้สร้างความแตกต่าง
ระหว่างการประชุมที่ทำเนียบขาวเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาระดับมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 6 มี.ค.ซึ่งตรงกับเช้าวันเสาร์ในประเทศไทย นายปีเตอร์ ดูซี่ ผู้สื่อข่าวจากฟ็อกซ์นิวส์ ได้ถามนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เกี่ยวกับรายงานข่าวที่ระบุว่ารัสเซียกำลังให้ข้อมูลข่าวกรองแก่อิหร่านเกี่ยวกับตำแหน่งและความเคลื่อนไหวของทหาร เรือรบ และเครื่องบินของสหรัฐฯ
นายทรัมป์ได้หลีกเลี่ยงที่จะคำถามดังกล่าว พร้อมสวนกลับว่า “เป็นคำถามที่โง่มากที่มาถามในเวลานี้ เรากำลังพูดถึงเรื่องอื่นอยู่”
ด้านนายพีท เฮกเซท รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์ในรายการ 60 Minutes ของ CBS News เกี่ยวกับรายงานเดียวกันนี้ว่า ประธานาธิบดีรับทราบดีว่าใครกำลังติดต่อกับใคร
“เรากำลังติดตามทุกอย่างอยู่” เฮกเซทกล่าวในการสัมภาษณ์ ซึ่งมีกำหนดออกอากาศในวันอาทิตย์
“ประชาชนชาวอเมริกันสามารถมั่นใจได้ว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดของพวกเขารับรู้ดีว่าใครกำลังติดต่อกับใคร” เขากล่าวเสริม
“และหากมีสิ่งใดที่ไม่ควรเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการติดต่ออย่างเปิดเผยหรือผ่านช่องทางลับ ก็จะถูกจัดการและตอบโต้ด้วยความเข้มข้น”
ด้านโฆษกทำเนียบขาว แคโรไลน์ เลวิตต์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ความเป็นไปได้ที่รัสเซียจะส่งต่อข้อมูลข่าวกรองให้อิหร่านนั้น ชัดเจนว่าไม่ได้ส่งผลต่อสถานการณ์สงครามกับอิหร่าน
“มันชัดเจนว่าไม่ได้สร้างความแตกต่างต่อปฏิบัติการทางทหารในอิหร่าน เพราะเรากำลังทำลายพวกเขาอย่างราบคาบ” เลวิตต์กล่าวกับผู้สื่อข่าวซีเอ็นเอ็น