“ทรัมป์” ยื่นคำขาด “อิหร่าน” ต้องยอมจำนนไร้เงื่อนไข ลั่นหลังเลือกผู้นำใหม่จะช่วยฟื้นฟู Make Iran Great Again!

“โดนัลด์” ยันจะไม่มีข้อตกลงใดๆ กับอิหร่าน นอกจากยอมจำนนโดยปราศจากเงื่อนไข หลังจากนั้นจะมีการคัดเลือกผู้นำที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่ยอมรับ และจะร่วมกันทุ่มเททำงานหนักเพื่อให้เศรษฐกิจอิหร่านเติบโตและแข็งแกร่งกว่าที่เคยเป็นมา MAKE IRAN GREAT AGAIN !
วันนี้(6 มี.ค.) เมื่อเวลา 20.50 น.ตามเวลาในไทย นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ในชื่อบัญชี Donald J. Trump เป็นการประกาศเงื่อนไขในการยุติการโจมตีทางทหารของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน โดยระบุว่า จะไม่มีข้อตกลงใดๆ กับอิหร่าน นอกจากการยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไขเท่านั้น
โดยข้อความใน Truth Social ระบุดังนี้
“จะไม่มีข้อตกลงใดกับอิหร่าน นอกจากการยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไขเท่านั้น! หลังจากนั้น จะมีการคัดเลือกผู้นำ(ของอิหร่าน)ที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่ยอมรับ แล้วเรารวมถึงพันธมิตรและหุ้นส่วนที่ยอดเยี่ยมและกล้าหาญของเราจำนวนมาก จะทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อนำอิหร่านกลับมาจากขอบเหวแห่งการทำลายล้าง ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต ดีขึ้น และแข็งแกร่งกว่าที่เคยเป็นมา อิหร่านจะมีอนาคตที่ยิ่งใหญ่ ‘ทำให้อิหร่านกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง (MAKE IRAN GREAT AGAIN -MIGA!)’
ขอบคุณสำหรับความสนใจในเรื่องนี้
ประธานาธิบดี โดนัลด์ เจ. ทรัมป์”
ทั้งนี้ นายทรัมป์ยังไม่ได้ระบุกรอบเวลาที่ชัดเจนสำหรับการยุติศึกกับรัฐบาลอิหร่าน โดยเขาให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Time ซึ่งเผยแพร่ก่อนหน้านี้ ว่าเขาเชื่อว่าเป้าหมายของรัฐบาลสหรัฐฯ อาจบรรลุได้ภายในประมาณ 4–5 สัปดาห์ แต่ก็ย้ำว่าเขาไม่ได้กำหนดเส้นตายไว้กับเรื่องใดทั้งสิ้น และต้องการทำให้เรื่องนี้เสร็จสิ้น
ก่อนหน้านี้ นายทรัมป์ยังกล่าวว่าเขาต้องการมีส่วนร่วมในการแต่งตั้งผู้ที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของอิหร่าน แทนนายอาลี คาเมเนอี ซึ่งเสียชีวิตพร้อมกับผู้นำระดับสูงของอิหร่านหลายคนจากการโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอลเมื่อวันที่ 28 ก.พ.ผ่านมา.