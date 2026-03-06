โดนอีกดอก! อิหร่านส่งโดรนชุดใหม่ถล่มฐานทัพสหรัฐฯ ในคูเวต

กองทัพอิหร่าน เปิดฉากส่งโดรนหลายประเภทบินเข้าโจมตีฐานทัพของสหรัฐฯ ในคูเวตระลอกใหม่ ในเมืองอัลจาห์รา ยังไม่มีรายงานความสูญเสีย
วันนี้(6 มี.ค.) กองทัพอิหร่านได้ออกแถลงการณ์ ซึ่งเผยแพร่ผ่านสำนักข่าว Iranian Students News Agency (ISNA) ระบุว่า “ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา โดรนหลายประเภทของกองกำลังภาคพื้นดินของกองทัพได้โจมตีฐานทัพอเมริกันในคูเวตเป็นจำนวนมาก” พร้อมระบุเพิ่มเติมว่า “การโจมตีเหล่านี้จะยังคงดำเนินต่อไปในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า”
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีรายงานจากทางการคูเวตเกี่ยวกับความเสียหายหรือผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์ส ได้เผยแพร่ภาพกลุ่มควันลอยขึ้นจากจุดระเบิดบริเวณทิศทางของฐานทัพอากาศอาลี อัล ซาเลม ในเมืองอัลจาห์รา ประเทศคูเวต ตามภาพจากวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันพฤหัสบดี ทางการคูเวตเปิดเผยว่า สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธแบบบอลลิสติกได้ 178 ลูก และโดรนอีก 384 ลำ ที่ถูกยิงมาจากอิหร่าน
อย่างไรก็ตาม ความสูญเสียที่ชัดเจนจากการโจมตีของอิหร่าน ด้านกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ (เพนตากอน) ระบุว่า การโจมตีของอิหร่านครั้งหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ทหารสหรัฐฯ เสียชีวิต 6 นาย ที่ศูนย์ปฏิบัติการชั่วคราวในท่าเรือชูไอบา ของคูเวต.