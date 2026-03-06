ถอดแนวคิด People-Centric ของ “เอ้ก ดิจิทัล” องค์กรที่เชื่อว่า “พลังคน” คือหัวใจสำคัญของการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน

กรุงเทพฯ (6 มีนาคม 2569) – ในโลกธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การจะขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จไม่ได้อาศัยเพียงแค่เทคโนโลยีอันทรงพลัง อย่าง AI, ML, Gen-AI, Agentic AI หรือดาต้าเท่านั้น แต่อีกหนึ่งสิ่งที่เป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จก็คือ “พนักงาน” โดย เอ้ก ดิจิทัล (EGG Digital) เชื่อว่า "พลังคน" เป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ช่วยพาองค์กรไปสู่การเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับแนวคิด “People Centric” หรือการยึด “คน” เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการให้คุณค่า สร้างประสบการณ์ทำงาน และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของพนักงาน ควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด กล่าวว่า “เอ้ก ดิจิทัล ประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจ Analytics AI and Consultation, ธุรกิจ Media Convergence และธุรกิจ MarTech Solution บริษัทฯ มุ่งขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กรและสร้างประโยชน์ทางธุรกิจให้กับคู่ค้า ด้วยการผสาน 3 พลังสำคัญเข้าด้วยกัน ได้แก่ พลังคน, พลัง AI และพลังอินไซท์เชิงลึก ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่า ‘พลังคน’ เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร เพราะไม่ว่าองค์กรจะมีเทคโนโลยีเหนือระดับแค่ไหน ก็ไม่สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้หากไม่มีพลังสมองและความเชี่ยวชาญของพนักงาน บริษัทฯ จึงยึดแนวคิด People Centric เป็นหัวใจสำคัญในการบริหารองค์กร เพื่อให้พนักงานเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจได้อย่างแท้จริง”
เมื่อ “พนักงาน” คือหัวใจสำคัญขององค์กร แนวคิด “People Centric” จึงเป็นกุญแจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
People Centric ไม่ได้เป็นเพียงแค่แนวทางในการสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักและกลายเป็นองค์กรที่หลาย ๆ คนอยากร่วมงานและเติบโตไปพร้อมกัน แต่เป็นการให้คุณค่า ดูแล และยกย่องพนักงานในฐานะบุคคลสำคัญขององค์กร เอ้ก ดิจิทัล มุ่งสร้างประสบการณ์และสภาพแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อการเติบโตของทุกคน เปิดโอกาสให้พนักงานพัฒนาตนเองและสร้างการเติบโตในการทำงาน โดยเอ้ก ดิจิทัล เชื่อว่าแนวทางนี้ จะช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุขและมีความผูกพันกับองค์กร ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการทำงานร่วมกันในระยะยาว นอกจากนี้ พนักงานจะมองเห็นคุณค่าและความสามารถของตนเอง และนำคุณค่าเหล่านี้ ส่งมอบเป็นประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
การดูแลคนจาก “ภายใน” สู่การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน
การขับเคลื่อนและสร้างการเติบโตให้องค์กรจะต้องเริ่มต้นจากการดูแลและพัฒนาพนักงานจากภายในและขยายไปสู่นอกองค์กร โดยหนึ่งในแนวทางสำคัญก็คือ ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ทั้งในการตัดสินใจ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการสร้างความสำเร็จร่วมกัน พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานเป็นตัวแทนองค์กรไปบอกเล่าประสบการณ์ และถ่ายทอดความเชี่ยวชาญของตนเองให้กับบุคคลภายนอกในโอกาสต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมในความสำเร็จ รู้สึก “อิน” และ “ภูมิใจ” กับการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และอยากที่จะเติบโตไปด้วยกัน และพร้อมที่จะบอกสิ่งดี ๆ เกี่ยวกับองค์กรไปยังบุคคลภายนอก ช่วยให้องค์กรเป็นที่รู้จัก ได้รับความเชื่อมั่น และดึงดูดคนภายนอกให้เข้ามาร่วมงาน
บริหารคนแบบ "เติบโตไปด้วยกัน" สร้างความผูกพันให้พนักงานเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
เพราะพลังคนนั้นสำคัญ เอ้ก ดิจิทัล จึงมุ่งพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตให้องค์กร โดยสนับสนุนการพัฒนาตัวเองของพนักงานผ่านการจัดเทรนนิง เวิร์กชอป และจัดโปรแกรมฝึกอบรมประจำปีเพื่อพัฒนา 5 ทักษะสำคัญให้กับพนักงาน ได้แก่ ทักษะความเป็นผู้นำ, การคิดและวางแผน, การสื่อสาร, การตระหนักรู้ในตนเอง และทักษะด้านดิจิทัล นอกจากนี้ยังมุ่งสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานและองค์กรผ่านการสื่อสารเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานทุกคนรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ ไม่เพียงเท่านี้ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทดลองทำงานใหม่ ๆ สร้างความสำเร็จให้กับตัวเอง ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานทุกคน
“Internship Program” กลยุทธ์สร้างคนเก่งให้อุตสาหกรรม
เอ้ก ดิจิทัล เล็งเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีและวิเคราะห์ข้อมูล จึงริเริ่มจัด “Internship Program“ ภายใต้แนวคิด “Our People is our Core Asset” พร้อมวางเป้าหมายให้โครงการนี้ เป็นเสมือนโรงเรียนที่สร้างบุคลากรที่มีศักยภาพในสายงาน Data Science และ AI ให้กับประเทศไทย โดยเอ้ก ดิจิทัลได้ผนึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและ Soft Skills ที่จำเป็นในการทำงานด้าน Data Scientist ให้กับเยาวชน ซึ่งจำเป็นต่อการทำงานในยุคดิจิทัล พร้อมเปิดโอกาสให้เหล่าเยาวชนได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ทำงานจริงเสมือนเป็นพนักงานในบริษัทของเอ้ก ดิจิทัล โดยโครงการนี้จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2566 และสานต่อมาจนถึงปัจจุบัน
โครงการนี้ไม่เพียงช่วยสร้างบุคลากรคุณภาพให้กับอุตสาหกรรม แต่ยังเป็นโครงการที่ช่วยดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานและเติบโตไปพร้อมกับองค์กร โดยแต่ละปี เอ้ก ดิจิทัลจะลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย จัดโรดโชว์พาพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลไปให้ความรู้ และสอนทักษะการใช้ AI ให้กับนักศึกษา มีการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานกับบริษัทฯ โดยเน้นฝึกเสมือนทำงานจริงเป็นเวลา 4-10 เดือน ซึ่งพนักงานฝึกงานจะได้ดูแลโปรเจกต์จริงของลูกค้า ร่วมวางแผนการทำงานกับพนักงานรุ่นพี่ ฝึกปฏิบัติด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เมื่อจบโครงการ นักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นจะมีโอกาสได้เข้าทำงานกับเอ้ก ดิจิทัล ซึ่งในปี 2567 มีนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 400 คน และได้ร่วมฝึกงานกับบริษัทฯ จำนวน 14 คน (Tech 9 คน, Non-Tech 5 คน) โดยมีนักศึกษาที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานจำนวน 6 คน (Tech 5 คน คิดเป็น 56%, Non-Tech 1 คน คิดเป็น 20%) และในปี 2568 มีนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน ร่วมฝึกงานกับบริษัทฯ จำนวน 42 คน (Tech 14 คน, Non-Tech 28 คน) โดยมีนักศึกษาที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานจำนวน 4 คน (Tech 4 คน, คิดเป็น 29%)
“เราเชื่อว่าเมื่อพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และพึงพอใจกับการทำงานในองค์กร พวกเขาก็พร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน อีกทั้งจะเป็นผู้ที่ทำให้ภาพลักษณ์ของเอ้ก ดิจิทัลได้รับการยอมรับจากคนภายนอกได้อย่างแท้จริง” ดร.ธีรเดช กล่าวทิ้งท้าย