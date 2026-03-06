xs
OMNIX เปิดตัวพัฒนา Smart Interior Ecosystem เตรียมเปิดใช้งานจริง พฤษภาคม 2569

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



OMNIX จัดงานแถลงข่าว ณ Built-in Studio Thailand เพื่อประกาศความร่วมมือในการพัฒนาแพลตฟอร์ม OMNIX — Smart Design OS ซึ่งเป็นการร่วมพัฒนาระหว่างทีมผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบตกแต่งภายในของไทย และ Opsian Technology สหรัฐอเมริกา โดยมีเป้าหมายสร้างระบบนิเวศการทำงานแบบใหม่ของวงการตกแต่งภายในในแนวคิด SMART INTERIOR ECOSYSTEM เพื่อช่วยให้การเลือกวัสดุ การจัดทำ BOM/BOQ การออกใบเสนอราคา และการติดตามงาน “สมาร์ทขึ้น เร็วขึ้น แม่นยำขึ้น” พร้อมประกาศแผน เปิดใช้งานจริงในเดือนพฤษภาคม 2569

คุณภคภพ ช. เจริญยิ่ง | Founder / CEO, OMNIX กล่าวถึงที่มาและความตั้งใจในการพัฒนา OMNIX ว่า “OMNIX เกิดจากโจทย์จริงของงานตกแต่งภายในที่ผมเจอมาโดยตรงจากประสบการณ์ทำงานกว่า 30 ปี เราตั้งใจพัฒนาให้ OMNIX เป็น ‘หัวใจหลัก’ ของการทำงานออกแบบภายใต้แนวคิด SMART INTERIOR ECOSYSTEM ไม่ใช่แค่เครื่องมือช่วยออกแบบ แต่เป็นหัวใจของงานตกแต่งภายในทั้งระบบ ที่จะช่วยแก้ปัญหาได้รวดเร็ว ปิดงานได้เร็ว ทำงานได้มากขึ้น และลดความผิดพลาดที่เกิดซ้ำ ๆ ในโปรเจกต์”

คุณภคภพยังกล่าวเพิ่มเติมว่า OMNIX จะมี Smart AI ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยมืออาชีพ ช่วยให้การทำงาน “ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และแม่นยำขึ้น” แบบไร้ขีดจำกัด เพื่อให้ทีมทำงานคล่องตัวและตัดสินใจได้ดีขึ้นตลอดโปรเจกต์

Mr. Jay Dastin | Director of Sales, Opsian Technology (USA) กล่าวถึงบทบาทของ Opsian และมาตรฐานการทำงานว่า
“Opsian เป็นเบื้องหลังขององค์กรชั้นนำทั่วโลก เราเชี่ยวชาญการพัฒนา AI Automation Systems ที่ถูกนำไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม และได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ด้วยมาตรฐานการทำงานที่เป็นระบบ วันนี้เราอยากเห็น OMNIX เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะคอยสนับสนุนธุรกิจออกแบบในประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

Mr. Jay ยังกล่าวต่อว่า ในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว Opsian มีความเชี่ยวชาญด้านการเป็นผู้นำเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมต่าง ๆ จึงมั่นใจว่า OMNIX จะเติบโตเป็น Smart Interior Ecosystem ไม่เพียงในประเทศไทย แต่สามารถขยายสู่ระดับสากลได้ในอนาคตอันใกล้

คุณภคภัค เกตุมะยูร | COO, OMNIX กล่าวว่า ด้วยประสบการณ์ในการบริหารองค์กรระดับมาตรฐานสากลกว่า 20 ปี ได้เล็งเห็นโอกาสที่ นักออกแบบชาวไทยจะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การทำงาน Smart ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ แนวทางการบริหารจะเป็นการอำนวยการเพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงาน ของงานออกแบบ ภายใต้คอนเซป Smart Interior Ecosystem อย่างเป็นรูปธรรม ในส่วนความเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการ นักออกแบบ และเจ้าของบ้าน จะเป็นหัวใจของ OMNIX

คุณภาณุเมศวร์ เศรษฐสิริสุนทร | Marketing, Branding & Product Consultant, OMNIX กล่าวว่า OMNIX ถูกออกแบบจากทีมผู้เชี่ยวชาญที่ “รู้ปัญหาในงานจริง” โดยมีเป้าหมายทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น เร็วขึ้น และแม่นยำมากขึ้น พร้อมยืนยันกำหนดการเปิดใช้งานจริงว่า

“OMNIX ถูกพัฒนาโดยคนที่เข้าใจงานออกแบบจริง ๆ เราตั้งใจให้ workflow ของการสเปควัสดุ การทำ BOM/BOQ และการออกใบเสนอราคาเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และวัดผลได้ชัดเจน โดยมีแผนเปิดใช้งานจริงใน เดือนพฤษภาคม 2569 ในรูปแบบสมาชิก (Subscription)”

คุณภาณุเมศวร์กล่าวเพิ่มเติมว่า ระหว่างการพัฒนา OMNIX เปิดรับ Pre-Subscription เพื่อให้กลุ่มผู้สนใจเข้ามามีส่วนร่วมและรับสิทธิพิเศษ โดยมี ส่วนลดมากกว่า 50% และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เพื่อร่วมสร้างระบบนิเวศงานตกแต่งภายในให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE OA: @OMNIX


















