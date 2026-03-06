โอกาสทอง SMEs! MEA ช่วยจ่ายค่าอุปกรณ์ 25% ลดค่าไฟธุรกิจได้จริง

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เดินหน้ามาตรการเชิงรุกเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ เปิดตัวโครงการ "MEA Energy Plus" มุ่งลดภาระต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ด้วยการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง โดย MEA สนับสนุนเงินลงทุน (Subsidy) ให้ทันทีสูงสุด 25% ของราคาอุปกรณ์
เปลี่ยนต้นทุนเป็นกำไร ด้วย 2 เทคโนโลยีหลัก
1) ระบบปรับอากาศ Inverter เหมาะสำหรับธุรกิจบริการ (โรงแรม, อพาร์ตเมนต์, สำนักงาน) ช่วยลดค่าไฟได้ 20-30%
2) อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) เหมาะสำหรับภาคการผลิต (โรงงานขนาดย่อม) ช่วยควบคุมมอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม ลดการสูญเสียพลังงานได้ถึง 30-50%
สิทธิประโยชน์ 3 ต่อ เมื่อเข้าร่วมโครงการ
1) รับเงินอุดหนุนทันที 20-25%: ลดภาระเงินลงทุน คืนทุนไว
2) ค่าไฟลดลงระยะยาว: เพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจทันทีในเดือนถัดไป
3) ยืดอายุเครื่องจักร อุปกรณ์ทำงานราบรื่น ลดการสึกหรอ
คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก (2) ขนาดกลาง (3) และกิจการเฉพาะอย่าง (5)
สมัครด่วน! เปลี่ยนวิกฤตต้นทุนเป็นโอกาส เพียงเตรียมใบแจ้งค่าไฟและภาพถ่ายอุปกรณ์เดิม สมัครออนไลน์ได้ที่ www.MeaEnergyplus.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line OA: @meaenergyplus
โทร: 08 9163 6888, 02 470 9604
email: meaenergyplus@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/meaenergyplus