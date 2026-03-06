เสธ.เบิร์ด ชี้เหตุผลทำไมต้อง 28 ก.พ.69 ตั้งคำถามโลกกำลังเข้าสู่ยุค Israel First แทน America First หรือไม่

“เสธ.เบิร์ด” พล.ท.วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย วิเคราะห์สถานการณ์ตะวันออกกลางผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ตอนล่าสุด “สมรภูมิอิหร่าน 2026 EP 5” ชี้ชนวนเหตุสำคัญของการโจมตีเมื่อ 28 ก.พ. 2569 พร้อมตั้งคำถามใหญ่บนเวทีโลกว่า นโยบายความมั่นคงของสหรัฐกำลังขยับจาก America First ไปสู่ Israel First หรือไม่
จากกรณี สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงจนถึงขีดสุดและยังไร้ทางออก หลังสหรัฐฯ และอิสราเอลเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารโจมตีอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นำไปสู่การตอบโต้ด้วยขีปนาวุธอย่างดุเดือดจากฝั่งเตหะราน ก่อนจะยกระดับวิกฤตการณ์ด้วยการประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญของโลก ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์และจับตาจากนานาชาติว่าชนวนเหตุครั้งนี้จะลุกลามบานปลายไปสู่อนาคตที่ไม่อาจคาดเดา
วันนี้ (6 มี.ค. 2569) วันชนะ สวัสดี หรือ “เสธ.เบิร์ด” รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ออกมาโพสต์วิเคราะห์สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ในหัวข้อ “สมรภูมิอิหร่าน 2026 EP 5” โดยหยิบยกคำถามสำคัญ 2 ประเด็น คือ
1.ทำไมการปะทะครั้งใหญ่ต้องเกิดขึ้นในวันที่ 28 ก.พ. 2569
2.และสถานการณ์ครั้งนี้สะท้อนว่าโลกกำลังก้าวจากแนวคิด America First ไปสู่ Israel First หรือไม่
เสธ.เบิร์ด ระบุว่า คำตอบของทั้งสองคำถามมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด และยากจะแยกออกจากกัน
สำหรับสถานการณ์ล่าสุดในตะวันออกกลาง มีรายงานว่า ฐานทัพสหรัฐฯ อย่างน้อย 11 แห่ง ในภูมิภาคถูกโจมตี โดยการโจมตีส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่ระบบเรดาร์ ขณะที่เครื่องบินของสหรัฐฯ ตกอย่างน้อย 3 ลำ และมีการยืนยันว่ากำลังพลเสียชีวิตแล้ว 6 นาย
ขณะเดียวกัน ฝั่งอิหร่านก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเช่นกัน โดยมีเป้าหมายในประเทศมากกว่า 2,000 จุดถูกโจมตี เรือรบอิหร่านถูกจมมากกว่า 7 ลำ อีกทั้งยังมีการปิด ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลก ส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าระหว่างยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชีย โดยเฉพาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
เสธ.เบิร์ด อธิบายถึงสาเหตุที่การโจมตีเกิดขึ้นในวันที่ 28 ก.พ. 2569 ว่า หากตอบแบบสั้นที่สุดคือ “โอกาสมาถึงก่อนที่แผนภาพรวมจะสมบูรณ์”
โดยอ้างถึงบทความจาก Financial Times ที่เปิดเผยรายละเอียดเชิงข่าวกรองว่า หน่วยข่าวกรองของ อิสราเอล สามารถแฮกระบบกล้องวงจรปิดจราจรในกรุง เตหะราน มาได้เป็นเวลาหลายปี รวมถึงเจาะเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของผู้นำระดับสูงของอิหร่าน
ข้อมูลดังกล่าวทำให้สามารถสร้าง “โปรไฟล์พฤติกรรม” ของผู้นำและบุคคลใกล้ชิดได้อย่างละเอียด แม้ว่า อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่านจะมีการเปลี่ยนโทรศัพท์อยู่บ่อยครั้งก็ตาม แต่การวิเคราะห์รูปแบบการติดต่อสื่อสารและเครือข่ายบุคคล ทำให้ฝ่ายสหรัฐฯ และอิสราเอลเชื่อว่า จะมีการประชุมระดับสูงของผู้นำอิหร่านในวันที่ 28 ก.พ. 2569
เดิมทีการประชุมดังกล่าวถูกกำหนดไว้ในช่วงเย็น แต่มีการเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นมาเป็นช่วงเช้า ซึ่งถูกมองว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้จังหวะของปฏิบัติการทางทหารถูกเร่งให้เกิดขึ้นเร็วกว่าที่วางแผนไว้
การวิเคราะห์ครั้งนี้ของเสธ.เบิร์ด ทำให้เกิดการถกเถียงในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง ถึงทิศทางความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และบทบาทของสหรัฐฯ กับอิสราเอลบนเวทีภูมิรัฐศาสตร์โลกในระยะต่อจากนี้.