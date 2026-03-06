“ทรัมป์” เผยมีชื่อในใจแล้ว เตรียมดันขึ้นเป็นผู้นำอิหร่านคนใหม่ เร่งจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อย

ปธน.สหรัฐฯ เผยมีชื่อบุคคลที่เหมาะเป็นผู้นำอิหร่านคนใหม่อยู่ในใจแล้ว เตรียมดันขึ้นคุมอำนาจ เพื่อจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยโดยเร็ว ด้านสื่อรัฐอิหร่านเผย ทีมบริหารชั่วคราวเตรียมแผนแต่งตั้งผู้นำสูงสุดคนใหม่เร็วๆ นี้
วันนี้(6 มี.ค.) สื่อของรัฐบาลอิหร่านรายงานว่า คณะผู้นำชั่วคราว 3 คนที่กำลังบริหารประเทศอิหร่านอยู่ในขณะนี้ กำลังเตรียมการเพื่อเสนอชื่อ ผู้นำสูงสุดคนใหม่ หลังจากการเสียชีวิตของอยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี
คณะผู้นำดังกล่าว ซึ่งเข้ามารับอำนาจของผู้นำสูงสุดหลังจากเขาถูกสังหารเมื่อวันเสาร์ที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา ได้จัดการประชุมเป็นครั้งที่ 4 ขณะที่สงครามกำลังจะครบ 1 สัปดาห์ ตามรายงานของสำนักข่าวกึ่งทางการของอิหร่าน
รายงานระบุว่า มีการวางแผนเพื่อเรียกประชุม สภาผู้เชี่ยวชาญด้านผู้นำ (Assembly of Experts) และนำเสนอผู้นำคนใหม่ในอนาคต โดยสภาดังกล่าวเป็นกลุ่มนักบวชระดับสูงที่มีหน้าที่เลือกผู้นำสูงสุดของประเทศ อย่างไรก็ตาม รายงานไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนดังกล่าว
สภาผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสมาชิก 88 คน ได้ประชุมกันแบบออนไลน์ตลอดสัปดาห์นี้ หลังจากอาคารที่ตั้งของพวกเขาในเมืองศักดิ์สิทธิ์ “กอม” ถูกโจมตีทางอากาศโดยอิสราเอล
ขณะเดียวกัน มีรายงานที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับระยะเวลาในการคัดเลือกผู้นำคนใหม่ของอิหร่าน โดยสมาชิกอาวุโสคนหนึ่งของสภาฯ ระบุผ่านสื่อรัฐว่า กระบวนการดังกล่าว ใกล้จะได้ข้อสรุปแล้ว ขณะที่สมาชิกอีกคนหนึ่งให้สัมภาษณ์กับสื่ออีกแห่งว่า ระยะเวลาของกระบวนการยังไม่ชัดเจน
ด้านอิสราเอลได้เตือนว่า ผู้นำคนใหม่ของอิหร่านคนใดก็ตาม อาจตกเป็นเป้าหมายในการกำจัด
ในขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า เขาจำเป็นต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการแต่งตั้ง ผู้นำคนต่อไปของอิหร่าน และยังปฏิเสธความเป็นไปได้ที่ โมจ์ตาบา คาเมเนอี บุตรชายของผู้นำสูงสุดผู้ล่วงลับ เป็นตัวเต็งจะขึ้นรับตำแหน่งดังกล่าว
ล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวสถานี NBC News ทางโทรศัพท์ว่า เขามีบุคคลในใจที่เชื่อว่าน่าจะเหมาะสมในการบริหารประเทศอิหร่านท่ามกลางภาวะสงครามแล้ว
ทรัมป์กล่าวว่า “เราต้องการเข้าไปจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อย เราไม่ต้องการใครที่ต้องใช้เวลา 10 ปีเพื่อฟื้นฟูทุกอย่างขึ้นมาใหม่ …เรามีบางคนที่ผมคิดว่าน่าจะทำหน้าที่ได้ดี” แต่นายทรัมป์ไม่ได้เปิดเผยชื่อบุคคลดังกล่าว
นายทรัมป์ยังกล่าวว่า เขากำลังดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลเหล่านั้นจะสามารถรอดพ้นจากสงครามได้ โดยบอกกับ NBC News ว่า “เรากำลังจับตาดูพวกเขาอยู่” .