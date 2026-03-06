แรงเงาฟีเวอร์! หอสมุดมหิดลเตือนแฟนละคร ห้ามคัฟเวอร์ฉากดัง "นี่นะเหรอ... นพนภา" ตรงบันได หวั่นเกิดอุบัติเหตุ

หอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ งดใช้บันไดหน้าอาคารซ้อมบทละครดัง "แรงเงา" ฉากตบหน้ากระทรวงฯในตำนาน หวั่นเกิดอุบัติเหตุ
จากกระแสละครดัง "แรงเงา" เวอร์ชันปี 2026 กลับมาสร้างปรากฏการณ์ฟีเวอร์อีกครั้ง จนโลกโซเชียลลุกเป็นไฟ โดยเฉพาะฉากตบหน้ากระทรวงกับวลี “นี่นะเหรอ... นพนภา” ในตำนาน ส่งผลให้เหล่าแฟนละครแห่คัฟเวอร์บทบาทกันเพียบ
ล่าสุด วันนี้ 6 มี.ค. เพจ “Mahidol University Library“ ของ หอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล ได้โพสต์ข้อความเตือนเหล่าแฟนละครที่พากันมาคัฟเวอร์ซ้อมบทละครฉากตบหน้ากระทรวงบริเวณบันไดหน้าหอสมุดฯ หวั่นจะเกิดอุบัติเหตุ
โดยระบุข้อความว่า “ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่านไม่ซ้อมบทละครบริเวณบันไดหอสมุดฯ เพราะอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ และมุตตาจะไม่เป็นเหยื่อของคุณอีกต่อไป“
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แซวกันเป็นจำนวนมาก เช่น เดินมาหน้าบานเชียวนะ นี่นะหรออธิการบดี , น่ารักดี ตลกด้วย นศ.ซ้อมละคร แต่อาจซ่อมร่างเพราะตกบันได , คนกำลังจะเกิด โดนหอสมุดคุมกำเนิดซะงั้น