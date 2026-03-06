กลุ่มบริษัท Quality Express Group จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ปี 2569 ภายใต้แนวคิด “ไร้ขอบเขต” พร้อมงานเลี้ยงขอบคุณพันธมิตรนานาชาติกว่า 1,500 คน

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 Quality Express Group นำโดย คุณธนพล ชีวรัตนพร กรรมการผู้จัดการ บริษัทควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด บริษัททัวร์ชั้นนำ ประสบการณ์ด้านท่องเที่ยวก้าวเข้าสู่ปีที่ 27 บริการครอบคลุมทั้งทัวร์หลากหลายทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก แพ็กเกจท่องเที่ยว ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม บริการรถขับเองหรือบริการรถพร้อมคนขับ จัดกรุ๊ปเหมา รวมถึงแพ็กเกจเรือสำราญสุดพรีเมียมได้จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่ประจำปี 2569 ภายใต้แนวคิด “ผลิตภัณฑ์ไร้ขอบเขต ความร่วมมือไร้ขอบเขต ประสบการณ์ไร้ขอบเขต” พร้อมงานเลี้ยงขอบคุณพันธมิตรทางธุรกิจ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ผู้บริหารกล่าวว่า ในยุคที่ความต้องการด้านการท่องเที่ยวมีความหลากหลายและเฉพาะตัวมากขึ้น รูปแบบการให้บริการแบบเดิมไม่สามารถตอบสนองตลาดได้อย่างครบถ้วน บริษัทจึงพัฒนาแนวคิด “ไร้ขอบเขต” เพื่อยกระดับประสบการณ์การเดินทางในทุกมิติ โดยผสานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การเดินทางเชิงลึก และมาตรฐานการบริการระดับสากล เพื่อตอบโจทย์นักเดินทางยุคใหม่ พร้อมสะท้อนแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยืดหยุ่น ทันสมัย และไร้ข้อจำกัด
ภายในงานมีผู้แทนจากบริษัทท่องเที่ยว สายการบิน หน่วยงานการท่องเที่ยว และสื่อมวลชนจากหลายประเทศเข้าร่วมอย่างคับคั่ง รวมกว่า 1,500 คน สะท้อนถึงความร่วมมืออันแข็งแกร่งของเครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง โดยมีการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังของไทย ได้แก่ คุณแพท วง Klear และ คุณเป็ก วง Zeal ที่มาร่วมสร้างสีสันและความประทับใจให้แก่แขกผู้มีเกียรติ พร้อมกิจกรรมพิเศษและงานเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อแสดงความขอบคุณแก่พันธมิตรและลูกค้าผู้มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท
การจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของ Quality Express Group ในการพัฒนานวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังตอกย้ำบทบาทในการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรจากทั่วโลก เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต