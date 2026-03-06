'สมาร์ทวอทช์' ช่วยชีวิต! เตือนชีพจรพุ่ง 120 ก่อนพบเส้นเลือดหัวใจตีบ

หนุ่มใหญ่โพสต์แชร์ประสบการณ์เฉียดตายเป็นอุทาหรณ์ หลังเกิดอาการแน่นหน้าอก โชคดีสังเกตเห็นความผิดปกติจากนาฬิกาอัจฉริยะ (Smartwatch) ที่แจ้งเตือนชีพจรขณะพักพุ่งสูงถึง 120 ครั้งต่อนาที จึงรีบแจ้งรถฉุกเฉินส่งโรงพยาบาลด่วน แพทย์ตรวจพบเส้นเลือดหัวใจตีบตัน ต้องทำบอลลูนยื้อชีวิตทันควัน ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว เจ้าตัวยกความดีความชอบให้เทคโนโลยีที่ช่วยชีวิตไว้ได้ทัน พร้อมฝากเตือนทุกคนให้หันมาใส่ใจสุขภาพ
เมื่อวันที่ 5 มี.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ออกมาโพสต์ข้อความแชร์เรื่องของการสวมใส่อุปกรณ์อัจฉริยะ (Smartwatch) ที่มีประโยชน์อย่างมากในการช่วยเฝ้าระวังสัญญาณเตือนทางสุขภาพ และทำให้คนเองรอดชีวิตจากภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบตันได้อย่างปลอดภัย โดยผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
“นาฬิกา "กามิน" มันช่วยคุณได้ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2569 มีเหตุการณ์วิกฤตเกิดขึ้นในชีวิตผม เหตุการณ์คือหลังกินข้าวเที่ยงเสร็จชีพจรซึ่งดูได้จากนาฬิกาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนผิดสังเกตุ จนชีพจรขณะพักคือ 120 ครั้ง/นาที พร้อมกับอาการแน่นหน้าอกด้านซ้าย จากความรู้ที่ร่ำเรียนมารู้ว่าต้องจะมีอาการผิดปกติที่หัวใจ จึงขับรถไปที่ อบต.บางพูด เพื่อขอรถฉุกเฉินไปโรงพยาบาล ธรรมศาสตร์
ผลวินิจฉัยเส้นเลือดหัวใจเส้นบนด้านซ้ายตีบตันด้วยไขมัน ต้องทำบอลลูนหัวใจและใส่ขดลวดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 ขณะนี้ปลอดภัยดี จากเหตุการณ์ครั้งนี้ผมตัองขอขอบคุณ คุณย้งแห่ง.Banana Run ที่มอบนาฟิกา "กามิน" ให้เอาไว้ใช้งานที่ทำให้รู้ขัอมูลที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ขอบคุณรถฉุกเฉิน อบต. บางพูดและคณะเเพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ รพ.ธรรมศาสตร์ รังสิต ที่ดูแลให้การรักษาผมเป็นอย่างดี หลังจากนี้คงต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้น“
อ่านโพสต์ต้นฉบับ