“ทรัมป์” เมินราคาน้ำมัน อยากขึ้นก็ขึ้นไป จบศึกเดี๋ยวก็ลงเอง โว “ฮอร์มุซ” ยังเปิดอยู่ เหตุเรือรบอิหร่านจมก้นทะเลแล้ว

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไม่กังวลต่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น หลังการทำสงครามกับอิหร่าน บอกถ้าจะขึ้นก็ขึ้นไป แต่หลังสถานการณ์จบก็จะลดลงมาเอง คุยโวช่องแคบฮอร์มุซยังเปิดอยู่ เพราะเรือรบอิหร่านลงไปกองอยู่ใต้ทะเลแล้ว
นายโดนัลด์ ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Reuters ว่า “ผมไม่ได้กังวลเรื่องนี้เลย ราคาจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อสถานการณ์จบลง และถ้ามันจะขึ้นก็ขึ้นไป แต่เรื่องนี้สำคัญกว่าการที่ราคาน้ำมันเบนซินจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย”
รายงานระบุว่า ความขัดแย้งกับอิหร่านทำให้ราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 20 เซนต์ต่อแกลลอน หรือราว 7% ภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์กล่าวว่า ขณะนี้เขาไม่ได้มีแผนที่จะนำสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศมาใช้ ซึ่งถือเป็นคลังน้ำมันฉุกเฉินที่ใหญ่ที่สุดในโลก และถูกเก็บไว้ในเครือข่ายโพรงเกลือใต้ดินในรัฐหลุยส์เซียนา และเท็กซัส
นอกจากนี้ ทรัมป์ยังกล่าวว่า เขาเชื่อว่าช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งตั้งอยู่นอกชายฝั่งตอนใต้ของอิหร่านและเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลก โดยมีน้ำมันประมาณ 1 ใน 5 ของโลกผ่านเส้นทางนี้ จะยังคงเปิดใช้งานต่อไป เนื่องจากกองทัพเรือของอิหร่าน อยู่ก้นทะเลแล้ว
คำกล่าวของทรัมป์มีขึ้นมากกว่าหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่เขาเคยกล่าวอ้างในสุนทรพจน์แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ว่าราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในสหรัฐฯ ได้ปรับตัวลดลงแล้ว.