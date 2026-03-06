กสทช. ลงพื้นที่ทาวน์อินทาวน์ พบการส่งสัญญาณรบกวนคลื่นรีโมทรถ ต้นเหตุรถจักรยานยนต์สตาร์ทไม่ติด

กสทช. เฉลยสาเหตุรถจอดซอยอินทราภรณ์ 10 แล้วสตาร์ทไม่ติด พบถูกคลื่นความถี่ 433 MHz รบกวนจนระบบไม่ทำงาน ต้องเข็นไกลกว่า 400 เมตรถึงจะติด เตือนหน่วยงานใช้คลื่นให้ตรงประเภท หากพบสัญญาณผิดปกติแจ้งสายด่วน 1200 ทันที
จากกรณี เกิดเหตุรถมอเตอร์ไซค์หลายคันสตาร์ทรถไม่ติดบริเวณย่านทาวน์อินทาวน์ ถนนอินทราภรณ์ ซอย 10 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ จนสร้างความสงสัยให้กับโซเชียลฯเป็นอย่างมาก
ล่าสุด วันนี้ (6 มี.ค.) นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ส่งทีมวิศวกรตรวจสอบคลื่นความถี่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการใช้คลื่นความถี่บริเวณถนนอินทราภรณ์ เขตวังทองหลาง
หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รุ่นที่ใช้ระบบกุญแจรีโมทว่า น่าจะมีสัญญาณรบกวนบริเวณพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่ทราบสาเหตุ ทำให้ระบบกุญแจรีโมทไม่ทำงาน เมื่อจอดรถจักรยานยนต์จะไม่สามารถสตาร์ทติดได้อีก ต้องเข็นรถประมาณ 300-400 เมตร เพื่อหลีกเส้นทาง ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตประจำวัน
นายไตรรัตน์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ดังกล่าวเบื้องต้น ทีมตรวจสอบคลื่นความถี่ตรวจพบการส่งคลื่นความถี่ ของหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต อาจไปรบกวนย่านความถี่ 433 MHz
ซึ่งเป็นย่านความถี่ไร้สายระยะสั้น ใช้สำหรับอุปกรณ์สื่อสารระยะใกล้ อุปกรณ์บ้านอัจฉริยะ และอุปกรณ์ IoT เช่น รีโมทประตูรถ โดยย่านความถี่ 433 MHz เป็นย่านความถี่ที่ใช้งานทั่วไปที่ใช้กำลังส่งต่ำได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต เพราะมีการใช้แพร่หลายในหลายพื้นที่ โดยเป็นการใช้งานคลื่นความถี่ร่วมกันกับหน่วยงานอื่นที่ได้รับอนุญาต
นายไตรรัตน์ กล่าวว่า เบื้องต้นได้ประสานไปยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต เพื่อให้ปรับลดกำลังส่งของเครื่องวิทยุคมนาคม และใช้คลื่นความถี่ตามที่ได้รับการจัดสรรจาก กสทช. ที่ให้ใช้ในลักษณะกิจการหลัก ซึ่งย่านความถี่ที่ขอรับอนุมัติจัดสรรดังกล่าว เป็นคลื่นความถี่ย่านใกล้เคียงกับรีโมทรถ ซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่ให้ใช้งานเป็นการทั่วไปที่กำลังส่งต่ำกับอุปกรณ์รีโมทไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม และเป็นการบริหารจัดการการใช้คลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยขอเน้นย้ำหน่วยงานต่าง ๆ ให้ใช้คลื่นความถี่ตรงตามการใช้งานที่ได้ขอไว้กับสำนักงาน กสทช. เพื่อไม่ให้สัญญาณเกิดการรบกวนกัน และหากประชาชนพบความผิดปกติของสัญญาณสื่อสาร สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน กสทช. 1200 (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)