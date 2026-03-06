เอาใจอินเดีย! สหรัฐฯ ผ่อนผัน 30 วันให้ซื้อน้ำมันรัสเซีย บรรเทาขาดแคลนพลังงานเหตุขนส่งติดขัด

สหรัฐฯ ประกาศผ่อนผันเป็นเวลา 30 วัน ให้โรงกลั่นน้ำมันในอินเดียสามารถซื้อน้ำมันดิบรัสเซียที่ติดค้างอยู่กลางทะเลได้ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนพลังงานเนื่องจากการปิดกั้นเส้นทางขนส่งทางเรือ
นายสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่า นโยบายด้านพลังงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ทำให้การผลิตน้ำมันและก๊าซของสหรัฐฯ อยู่ในระดับสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ พร้อมระบุว่า เพื่อให้การไหลเวียนของน้ำมันในตลาดโลกยังคงดำเนินต่อไป กระทรวงการคลังจึงออกมาตรการผ่อนผันชั่วคราว 30 วัน เพื่อให้โรงกลั่นของอินเดียสามารถซื้อน้ำมันรัสเซียที่ตกค้างอยู่กลางทะเลระหว่างการขนส่งได้
เขาระบุว่า มาตรการดังกล่าวเป็น “มาตรการระยะสั้นโดยตั้งใจ” ซึ่งจะไม่สร้างผลประโยชน์ทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญให้กับรัฐบาลรัสเซีย เนื่องจากอนุญาตเฉพาะธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันซึ่งอยู่บนเรือบรรทุกและติดค้างอยู่กลางทะเลเท่านั้น
เบสเซนต์เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์ม X ว่า อินเดียเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐฯ และคาดว่าจะเพิ่มการนำเข้าน้ำมันจากสหรัฐฯ มากขึ้นในอนาคต โดยมาตรการชั่วคราวนี้จะช่วยบรรเทาแรงกดดันที่เกิดจากความพยายามของอิหร่านในการใช้พลังงานโลกเป็นเครื่องมือกดดัน
ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กำหนดภาษีลงโทษในอัตรา 25% ต่ออินเดีย เนื่องจากยังคงซื้อน้ำมันจากรัสเซีย โดยรัฐบาลสหรัฐฯ ระบุว่าการนำเข้าน้ำมันดังกล่าวเป็นการช่วยสนับสนุนสงครามของรัสเซียในยูเครน
อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนที่ผ่านมา สหรัฐฯ และอินเดียประกาศว่าทั้งสองฝ่ายได้บรรลุกรอบข้อตกลงการค้าชั่วคราว และทรัมป์ได้ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารยกเลิกภาษีลงโทษ 25% ต่ออินเดีย หลังจากรัฐบาลแดนภารตะให้คำมั่นว่าจะยุติการนำเข้าพลังงานจากรัสเซีย และเพิ่มการซื้อผลิตภัณฑ์พลังงานจากสหรัฐฯ
ประกาศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เรื่อง “การอนุญาตให้ส่งมอบและจำหน่ายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่มีแหล่งกำเนิดจากสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งถูกบรรทุกบนเรือ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2026 เพื่อส่งไปยังอินเดีย” ระบุว่า ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขาย การส่งมอบ หรือการขนถ่ายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากรัสเซีย ซึ่งถูกบรรทุกบนเรือก่อนเวลา 00.01 น. ของวันที่ 5 มีนาคม 2026 (ตามเวลามาตรฐานตะวันออกของสหรัฐฯ) จะได้รับอนุญาตจนถึงเวลา 00.01 น. ของวันที่ 4 เมษายน 2026
ทั้งนี้ การขนส่งหรือลงสินค้าดังกล่าวต้องเกิดขึ้นที่ท่าเรือในอินเดีย และผู้ซื้อจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของอินเดีย
ประกาศดังกล่าวระบุด้วยว่า มาตรการผ่อนผันนี้ไม่ได้อนุญาตให้ทำธุรกรรมหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ยังคงถูกห้ามตามคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับอื่น รวมถึงธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน รัฐบาลอิหร่าน หรือสินค้าและบริการที่มีแหล่งกำเนิดจากอิหร่าน ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้ข้อกำหนดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ.