"แพรรี่" ฟาดเดือด! ฉะกะเทยขี้เหยียด ลืมกำเนิด "หัวโปก" ซัดเรียกร้องความเท่าเทียมปลอมๆ

แพรรี่ ไพรวัลย์ ฟาดหน้าสั่นพวกกะเทยขี้เหยียด ลั่นเรียกร้องความเท่าเทียมแต่กลับด้อยค่าคนกลุ่มเดียวกัน ซัดแรงลืมรากเหง้า 'หัวโปก' เตือนสติแต่งเติมแค่ไหนก็หนีโครโมโซมไม่พ้น ปล่อยโฮกูไม่ทนถ้าโดนเหยียดก่อน
จากกรณี ประเด็นดรามาเรื่องการใช้คำนำหน้า “นางสาว” สำหรับผู้ที่แปลงเพศ เป็นเรื่องที่สังคมกำลังถกเถียงกันอย่างจริงจัง
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 5 มี.ค. ไพรวัลย์ วรรณบุตรอินฟลเอนเซอร์ชื่อดัง หรือเดิมคือ พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ อดีตพระนักเทศน์ชื่อดังแห่งวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ออกมาโพสต์ภาพชาวเน็ตออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตนเอง ปมการแต่งหญิงของอดีตพระนักรายนี้ โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความระบายความอัดอั้นต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศบางกลุ่ม โดยเน้นย้ำว่าความหลากหลายที่แท้จริงจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากคนในกลุ่มเดียวกันยังกดขี่และเหยียดหยามกันเอง ทั้งนี้ “แพรรี่” ได้ระบุข้อความว่า
“รำคาญอีกะเทยพวกนี้จริงๆ 🙄🙄
ทำไมถึงยังมองไม่เห็นความย้อนแย้งในวิธีคิดของตัวเองคะ คือถ้าตราบใดที่มึงยังมาตั้งคำถามกับผมบนหัวของกู ยังมาด้อยค่าวิกผมหรือแม้แต่การแต่งกายของกู มึงก็ปลอมค่ะ ความเท่าเทียมหรือความหลากหลายที่มึงพยายามเรียกร้องก็เป็นของปลอม
มึงกับกูมีที่มาอันเดียวกันค่ะ คือล้วนแล้วแต่เคยมีองคชาติและเป็นผู้ชายโดยเพศกำเนิด อี 🐃 ต่อให้มึงจะปรุงแต่งหรือกระเสือกกระสนจะไปให้พ้นจากความเป็นผู้ชายแค่ไหน มึงก็ปกปิดโครโมโซมในตัวมึงไม่ได้หรอก
และอีพวกที่มี Hee มีนมสมบูรณ์แล้วนี่ ส่วนใหญ่ (ไม่ทุกคน) สันดานขี้เยียดทั้งนััน ลืมแหล่งกำเนิด ลืมจุดเริ่มต้น ลืมนึกถึงช่วงแรกที่มึงเองก็เคยหัวโปก เคยจิกวิกหลอกผู้ฉ่ำ นมก็ไม่มี แถมงูก็ยังตื่นอยู่ทุกวัน มึงลืมไปแล้วเหรอคะ
รำคาญอีห่า 🙄🙄 แล้วอยากจะให้คนเพศอื่นเคารพเพศสภาพตัวเอง แต่มึงก็ยังไปไม่พ้นจากการวิจารณ์ความหลากหลายของคนกลุ่มเพศเดียวกัน อี 🌸
ปล. ดิฉันเป็นคนไม่ด้อยค่าใครก่อนนะคะ และก็ไม่ทนถ้ารู้สึกว่ากำลังโดนใครสักคนด้อยค่าอยู่“