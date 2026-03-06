รมว.กลาโหมอิตาลีชี้ชัดยิว-มะกันรวมหัวถล่มอิหร่าน อยู่นอกกรอบกฎหมายระหว่างประเทศ

รมว.กลาโหมอิตาลี ชี้ชัดสหรัฐฯ - อิสราเอลร่วมกันโจมตีอิหร่าน อยู่นอกกรอบกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้กำกับการทำสงคราม เป็นความจริงที่ไม่จำเป็นต้องปฏิเสธ
นายกุยโด โครเซตโต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิตาลี ระหว่างการชี้แจงต่อรัฐสภาในกรุงโรม เมื่อวันพฤหัสบดี(5 มี.ค.) หลังสมาชิกฝ่ายค้านของอิตาลีได้ตั้งคำถามและกล่าวหาว่าสหรัฐฯ และอิสราเอลละเมิดกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่ใช้กำกับการทำสงคราม โดยโครเซตโตตอบว่า “แน่นอนว่า การโจมตีดังกล่าวอยู่นอกกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศ และเราไม่จำเป็นต้องปฏิเสธข้อเท็จจริงนี้”
ขณะเดียวกันนายอันโตนิโอ ทาจานี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิตาลี เปิดเผยผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติว่า อิตาลีได้ส่ง “อาวุธเพื่อการป้องกัน” ไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย หลังจากประเทศในพื้นที่ร้องขอความช่วยเหลือในการปกป้องน่านฟ้าและความปลอดภัยของประชาชน
ทาจานีระบุว่า ปัจจุบันมีชาวอิตาลีอาศัยอยู่ในภูมิภาคดังกล่าวหลายพันคน
นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศอิตาลียังประกาศว่าได้ปิดสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีในกรุงเตหะรานแล้ว พร้อมอพยพชาวอิตาลีราว 50 คนได้เดินทางออกจากอิหร่านผ่านทางอาเซอร์ไบจาน
ส่วนชาวอิตาลีที่ยังคงพำนักอยู่ในอิหร่าน จะสามารถติดต่อรับบริการด้านกงสุลผ่านสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีในกรุงบากู เมืองหลวงของอาเซอร์ไบจานได้