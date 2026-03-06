น่ารักเกินต้าน! พนักงานปั๊มรวมตัวเต้นแจ้งข่าวน้ำมันหมดชั่วคราว ลูกค้าลั่นเห็นแบบนี้รอถึงเย็นก็ยอม

น้ำมันหมดแต่ความสดใสพุ่งกระฉูด! กลายเป็นไวรัลเรียกรอยยิ้มไปทั่วโซเชียล เมื่อพนักงานปั๊มน้ำมันรวมตัวกันสลัดลุคเด็กปั๊ม มาโชว์สเต็ปแดนซ์สุดเหวี่ยง แจ้งข่าวลูกค้าน้ำมันหมดชั่วคราว งานนี้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกัน 'เห็นท่าเต้นแล้วโกรธไม่ลงจริงๆ
เมื่อวันที่ 5 มี.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Bowbiya Story” ออกมาโพสต์คลิปสั้นๆ จนกลายเป็นไวรัลที่เรียกรอยยิ้มบนโลกโซเชียล เมื่อกลุ่มพนักงานปั๊มน้ำมัน PTT Station รวมตัวกันทำกิจกรรมสุดน่ารักเพื่อขอโทษและแจ้งข่าวแก่ลูกค้า หลังจากที่น้ำมันในสถานีบริการหมดชั่วคราว
ภายในคลิปวิดีโอปรากฏภาพกลุ่มพนักงานในชุดยูนิฟอร์มของทางปั๊มออกมาวาดลวดลายโชว์สเต็ปแดนซ์กันอย่างพร้อมเพรียงและสนุกสนาน ท่ามกลางบรรยากาศการทำงานที่ดูครึกครื้น โดยมีพนักงานบางส่วนถือป้ายกระดาษลังขนาดใหญ่เขียนข้อความแจ้งลูกค้าว่า
"ขออภัย น้ำมันอยู่ระหว่างขนส่ง คาดว่าเข้าประมาณ 16.00 น. แก๊สโซฮอล์ 91, E20, ซูเปอร์ 95, ดีเซล หมดชั่วคราว"
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยความอารมณ์ดีครั้งนี้ ได้ใจชาวเน็ตไปเต็ม ๆ หลายคนเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในสปิริตของพนักงานที่เปลี่ยนสถานการณ์น่าตึงเครียดจากการที่ลูกค้าอาจจะผิดหวังที่ไม่ได้เติมน้ำมัน ให้กลายเป็นความบันเทิงแทน บางรายถึงกับบอกว่า "เห็นพนักงานเต้นแบบนี้ ต่อให้รอนานแค่ไหนก็โกรธไม่ลง"
เหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่ช่วยบรรเทาความไม่สะดวกของลูกค้า แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและทัศนคติเชิงบวกของทีมพนักงานในพื้นที่อีกด้วย