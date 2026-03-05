xs
xsm
sm
md
lg

รพ.สัตว์ทองหล่อ เปิดอาณาจักร "ศูนย์โรคตา" ชูจุดแข็งทีมจักษุแพทย์ ผสานนวัตกรรมAdvance Medical Technology ยกระดับสู่Medical Hub

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รพ.สัตว์ทองหล่อ เปิดอาณาจักร "ศูนย์โรคตา" ชูจุดแข็งทีมจักษุแพทย์ ผสานนวัตกรรมAdvance Medical Technology ยกระดับสู่Medical Hub รับเคสยาก-สัตว์สูงวัย ตอกย้ำพันธกิจ "คืนการมองเห็น อีกครึ่งชีวิต ให้น้องได้กลับมาใช้ชีวิตได้เต็มที่อีกครั้ง"

กรุงเทพมหานคร -  โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการรักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยง แบบครบวงจร เปิดตัวภาพลักษณ์ใหม่ของ ศูนย์โรคตา (Ophthalmology Center) ภายใต้แนวคิด "Expertise & Advanced Care" มุ่งเน้นการดูแลรักษาโรคตาในสัตว์เลี้ยงที่มีความซับซ้อน โดยเฉพาะ ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงสูงวัย (Senior Pets) ด้วยทีมสัตวแพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยุ(Ophthalmologists) พร้อมเครื่องมือแพทย์ระดับสูงเทียบเท่ามาตรฐานการรักษาในมนุษย์ พร้อมเดินหน้าสายต่อเจตนารมณ์ ในการมอบ "ของขวัญ" ที่ล้ำค่าที่สุด คือการคืนการมองเห็นให้สัตว์เลี้ยงได้ใช้อีกครึ่งชีวิตของเขา มองเห็นโลกที่สดใสได้อย่างเต็มที่อีกครั้ง 
จากแนวโน้มในปัจจุบันที่สัตว์เลี้ยงมีอายุขัยยืนยาวขึ้น เข้าสู่ภาวะ Aging Society เช่นเดียวกับ มนุษย์ ความเสื่อมของร่างกายตามวัยจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะ "ดวงตา" ซึ่งเป็นอวัยวะ สำคัญในการรับรู้โลกของพวกเขา โรคต้อกระจก (Cataracts), ต้อหิน(Glaucoma), จอประสาทตาเสื่อม หรือแผลที่กระจกตา เป็นภัยเงียบที่พรากความสุขไปจากสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จึงมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถโดยยกระดับศูนย์โรคตาให้เป็น Medical Hub ศูนย์รวมความเป็นเลิศ ทางการแพทย์เฉพาะทางครบวงจร ที่พร้อมรับมือกับเคสยากและเคสส่งต่อจากทั่วประเทศ

คุณพูลเพิ่ม ทองเจริญพูลพร ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (CFO) ในฐานะผู้บริหารทายาทรุ่นที่ 2 ของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ กล่าวถึงวิสัยทัศน์และจุดยืนของศูนย์โรคตาว่า "ตลอดระยะเวลากว่า 32 ปี ที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่ออยู่เคียงข้างสัตว์เลี้ยงไทย เราเติบโตจนเปรียบเสมือน ‘พี่ใหญ่ในวงการ’ แต่เราตั้งใจที่จะเป็น‘พี่ใหญ่ที่ใจดี’ ซึ่งไม่ได้มองแค่เรื่องธุรกิจ เราต้องการนำความเป็นมืออาชีพ ประสบการณ์และนวัตกรรมเทคโนโลยีอันครบครันที่เรามีไปสร้างประโยชน์และช่วยเหลือสุนัขและแมว ที่กำลังเผชิญปัญหาด้านการมองเห็นได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น เราเปิดกว้างในการเป็น Medical Hub หรือศูนย์กลางการส่งต่อเคสรักษา (Referral Center) อย่างแท้จริง โดยยินดีต้อนรับและรับช่วงต่อ ในการดูแลเคสผ่าตัดใหญ่หรือเคสยากจากคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ทั่วประเทศโดยไม่จำกัดว่าจะต้อง เป็นลูกค้าประจำของเราเท่านั้น เพื่อให้สัตวแพทย์ทุกท่านมั่นใจว่า มีเราเป็นกำลังเสริมที่พร้อมช่วยเหลือทุกชีวิต ให้ปลอดภัย"

"นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับการตอบแทนสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ความร่วมมือกับมูลนิธิ The Voice (เสียงจากเรา) ของคุณเก๋ ชลลดา ในการส่งทีมสัตวแพทย์ ลงพื้นที่ช่วยดูแลและตรวจคัดกรองสุขภาพดวงตาให้กับน้องๆ ที่ยากไร้ รวมถึงโครงการบริจาคเลือด ต่อลมหายใจเพื่อนสี่ขาและการลงพื้นที่ทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพราะเราเชื่อว่านวัตกรรม ที่ดีที่สุดคือนวัตกรรมที่สามารถส่งมอบโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสัตว์เลี้ยงทุกตัวในสังคมได้ อย่างเท่าเทียม" คุณพูลเพิ่ม กล่าวเสริม

"ศูนย์โรคตา" รพ.สัตว์ทองหล่อ: ศูนย์รวมความเป็นเลิศ ทางการแพทย์เฉพาะทางครบวงจร

จุดเด่นที่ทำให้ ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ได้รับความไว้วางใจ คือการผสาน ความเชี่ยวชาญของ ทีมจักษุแพทย์(Expert Ophthalmologist Team) ที่มีประสบการณ์สูง ในการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาโรคตาทุกรูปแบบ พร้อมกับการใช้เทคโนโลยีระดับสากลในการรักษา ที่มีความพร้อมในการผ่าตัดต้อกระจกแผลเล็กด้วยคลื่นความถี่สูง (Phacoemulsification) ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับการรักษาในมนุษย์ ช่วยให้แผลมีขนาดเล็กและฟื้นตัวเร็ว รวมถึงการใส่เลนส์เทียม ตาเทียมเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน

นอกจากนี้ ทางศูนย์โรคตา รพ.สัตว์ทองหล่อ ยังเพียบพร้อมด้วยเครื่องมือตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำ อาทิ กล้องตรวจตากำลังขยายสูง (Slit Lamp Biomicroscope) สำหรับตรวจขยายภาพโครงสร้าง ดวงตาในรายละเอียดระดับจุลภาคเพื่อให้สัตวแพทย์เห็นสภาพภายในดวงตาอย่างชัดเจน เครื่องวัดความ ดันลูกตา (Tonometry) และปริมาณน้ำตา(schirmer tear test) เพื่อคัดกรองต้อหิน และตรวจโรคตาแห้งได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการตรวจวัดสายตาด้วยเครื่อง เรติโนสโคป(Retinoscopy) เหมาะกับสัตว์เลี้ยงทุกวัย โดยเฉพาะน้อง ๆ ที่เริ่มมีปัญหาเรื่องการกะระยะหรือการมองเห็น และ ที่สำคัญคือเครื่องตรวจการทำงานของจอประสาทตา(Electroretinography - ERG) ซึ่งช่วยวินิจฉัยโรคจอตาเสื่อมในระยะเริ่มต้นและประเมินก่อนการผ่าตัด ต้อกระจก ทำให้เจ้าของมั่นใจได้ถึงความคุ้มค่า และผลลัพธ์ของการรักษา โดยกระบวนการทำงานร่วมกัน แบบบูรณาการ(Multidisciplinary Team) กับทีมอายุรกรรมและวิสัญญีแพทย์เพื่อสร้างความมั่นใจ ในความปลอดภัยสูงสุดให้กับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะในกลุ่มสัตว์สูงอายุ

และเพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของการเป็น "พี่ใหญ่ที่ใจดี" เร็วๆ นี้ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ เตรียมเปิดตัวโครงการ CSR สุดยิ่งใหญ่ ภายใต้ชื่อ "24 eyes of hope" (24 ดวงตาแห่งความหวัง) โครงการที่ตั้งใจส่งมอบความรักผ่านการคืนแสงสว่างและการมองเห็นให้กับน้องๆ อีกครั้ง โดยจะเปิดรับ สมัครสุนัขและแมวที่ต้องการความช่วยเหลือในการผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจก ครอบคลุมทั้งเคสจาก ครอบครัวทั่วไปที่ขาดแคลนทุนทรัพย์, น้องๆ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ The Voice ตลอดจนสัตว์ ที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อเป็นการเชิดชูและตอบแทนความเสียสละของพวกเขาให้ได้กลับมามีดวงตา ที่สดใสและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในครึ่งชีวิตที่เหลือ

สำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่สังเกตเห็นความผิดปกติทางสายตาหรือต้องการพาสัตว์เลี้ยงสูงวัยมา ตรวจคัดกรองโรคตา สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายจักษุแพทย์ได้ที่ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ทุกสาขาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เบอร์ 02-079-9999















รพ.สัตว์ทองหล่อ เปิดอาณาจักร "ศูนย์โรคตา" ชูจุดแข็งทีมจักษุแพทย์ ผสานนวัตกรรมAdvance Medical Technology ยกระดับสู่Medical Hub
รพ.สัตว์ทองหล่อ เปิดอาณาจักร "ศูนย์โรคตา" ชูจุดแข็งทีมจักษุแพทย์ ผสานนวัตกรรมAdvance Medical Technology ยกระดับสู่Medical Hub
รพ.สัตว์ทองหล่อ เปิดอาณาจักร "ศูนย์โรคตา" ชูจุดแข็งทีมจักษุแพทย์ ผสานนวัตกรรมAdvance Medical Technology ยกระดับสู่Medical Hub
รพ.สัตว์ทองหล่อ เปิดอาณาจักร "ศูนย์โรคตา" ชูจุดแข็งทีมจักษุแพทย์ ผสานนวัตกรรมAdvance Medical Technology ยกระดับสู่Medical Hub
รพ.สัตว์ทองหล่อ เปิดอาณาจักร "ศูนย์โรคตา" ชูจุดแข็งทีมจักษุแพทย์ ผสานนวัตกรรมAdvance Medical Technology ยกระดับสู่Medical Hub
+3