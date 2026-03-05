รพ.สัตว์ทองหล่อ เปิดอาณาจักร "ศูนย์โรคตา" ชูจุดแข็งทีมจักษุแพทย์ ผสานนวัตกรรมAdvance Medical Technology ยกระดับสู่Medical Hub รับเคสยาก-สัตว์สูงวัย ตอกย้ำพันธกิจ "คืนการมองเห็น อีกครึ่งชีวิต ให้น้องได้กลับมาใช้ชีวิตได้เต็มที่อีกครั้ง"
กรุงเทพมหานคร - โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการรักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยง แบบครบวงจร เปิดตัวภาพลักษณ์ใหม่ของ ศูนย์โรคตา (Ophthalmology Center) ภายใต้แนวคิด "Expertise & Advanced Care" มุ่งเน้นการดูแลรักษาโรคตาในสัตว์เลี้ยงที่มีความซับซ้อน โดยเฉพาะ ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงสูงวัย (Senior Pets) ด้วยทีมสัตวแพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยุ(Ophthalmologists) พร้อมเครื่องมือแพทย์ระดับสูงเทียบเท่ามาตรฐานการรักษาในมนุษย์ พร้อมเดินหน้าสายต่อเจตนารมณ์ ในการมอบ "ของขวัญ" ที่ล้ำค่าที่สุด คือการคืนการมองเห็นให้สัตว์เลี้ยงได้ใช้อีกครึ่งชีวิตของเขา มองเห็นโลกที่สดใสได้อย่างเต็มที่อีกครั้ง
จากแนวโน้มในปัจจุบันที่สัตว์เลี้ยงมีอายุขัยยืนยาวขึ้น เข้าสู่ภาวะ Aging Society เช่นเดียวกับ มนุษย์ ความเสื่อมของร่างกายตามวัยจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะ "ดวงตา" ซึ่งเป็นอวัยวะ สำคัญในการรับรู้โลกของพวกเขา โรคต้อกระจก (Cataracts), ต้อหิน(Glaucoma), จอประสาทตาเสื่อม หรือแผลที่กระจกตา เป็นภัยเงียบที่พรากความสุขไปจากสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จึงมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถโดยยกระดับศูนย์โรคตาให้เป็น Medical Hub ศูนย์รวมความเป็นเลิศ ทางการแพทย์เฉพาะทางครบวงจร ที่พร้อมรับมือกับเคสยากและเคสส่งต่อจากทั่วประเทศ
คุณพูลเพิ่ม ทองเจริญพูลพร ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (CFO) ในฐานะผู้บริหารทายาทรุ่นที่ 2 ของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ กล่าวถึงวิสัยทัศน์และจุดยืนของศูนย์โรคตาว่า "ตลอดระยะเวลากว่า 32 ปี ที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่ออยู่เคียงข้างสัตว์เลี้ยงไทย เราเติบโตจนเปรียบเสมือน ‘พี่ใหญ่ในวงการ’ แต่เราตั้งใจที่จะเป็น‘พี่ใหญ่ที่ใจดี’ ซึ่งไม่ได้มองแค่เรื่องธุรกิจ เราต้องการนำความเป็นมืออาชีพ ประสบการณ์และนวัตกรรมเทคโนโลยีอันครบครันที่เรามีไปสร้างประโยชน์และช่วยเหลือสุนัขและแมว ที่กำลังเผชิญปัญหาด้านการมองเห็นได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น เราเปิดกว้างในการเป็น Medical Hub หรือศูนย์กลางการส่งต่อเคสรักษา (Referral Center) อย่างแท้จริง โดยยินดีต้อนรับและรับช่วงต่อ ในการดูแลเคสผ่าตัดใหญ่หรือเคสยากจากคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ทั่วประเทศโดยไม่จำกัดว่าจะต้อง เป็นลูกค้าประจำของเราเท่านั้น เพื่อให้สัตวแพทย์ทุกท่านมั่นใจว่า มีเราเป็นกำลังเสริมที่พร้อมช่วยเหลือทุกชีวิต ให้ปลอดภัย"
"นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับการตอบแทนสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ความร่วมมือกับมูลนิธิ The Voice (เสียงจากเรา) ของคุณเก๋ ชลลดา ในการส่งทีมสัตวแพทย์ ลงพื้นที่ช่วยดูแลและตรวจคัดกรองสุขภาพดวงตาให้กับน้องๆ ที่ยากไร้ รวมถึงโครงการบริจาคเลือด ต่อลมหายใจเพื่อนสี่ขาและการลงพื้นที่ทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพราะเราเชื่อว่านวัตกรรม ที่ดีที่สุดคือนวัตกรรมที่สามารถส่งมอบโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสัตว์เลี้ยงทุกตัวในสังคมได้ อย่างเท่าเทียม" คุณพูลเพิ่ม กล่าวเสริม
"ศูนย์โรคตา" รพ.สัตว์ทองหล่อ: ศูนย์รวมความเป็นเลิศ ทางการแพทย์เฉพาะทางครบวงจร
จุดเด่นที่ทำให้ ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ได้รับความไว้วางใจ คือการผสาน ความเชี่ยวชาญของ ทีมจักษุแพทย์(Expert Ophthalmologist Team) ที่มีประสบการณ์สูง ในการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาโรคตาทุกรูปแบบ พร้อมกับการใช้เทคโนโลยีระดับสากลในการรักษา ที่มีความพร้อมในการผ่าตัดต้อกระจกแผลเล็กด้วยคลื่นความถี่สูง (Phacoemulsification) ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับการรักษาในมนุษย์ ช่วยให้แผลมีขนาดเล็กและฟื้นตัวเร็ว รวมถึงการใส่เลนส์เทียม ตาเทียมเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน
นอกจากนี้ ทางศูนย์โรคตา รพ.สัตว์ทองหล่อ ยังเพียบพร้อมด้วยเครื่องมือตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำ อาทิ กล้องตรวจตากำลังขยายสูง (Slit Lamp Biomicroscope) สำหรับตรวจขยายภาพโครงสร้าง ดวงตาในรายละเอียดระดับจุลภาคเพื่อให้สัตวแพทย์เห็นสภาพภายในดวงตาอย่างชัดเจน เครื่องวัดความ ดันลูกตา (Tonometry) และปริมาณน้ำตา(schirmer tear test) เพื่อคัดกรองต้อหิน และตรวจโรคตาแห้งได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการตรวจวัดสายตาด้วยเครื่อง เรติโนสโคป(Retinoscopy) เหมาะกับสัตว์เลี้ยงทุกวัย โดยเฉพาะน้อง ๆ ที่เริ่มมีปัญหาเรื่องการกะระยะหรือการมองเห็น และ ที่สำคัญคือเครื่องตรวจการทำงานของจอประสาทตา(Electroretinography - ERG) ซึ่งช่วยวินิจฉัยโรคจอตาเสื่อมในระยะเริ่มต้นและประเมินก่อนการผ่าตัด ต้อกระจก ทำให้เจ้าของมั่นใจได้ถึงความคุ้มค่า และผลลัพธ์ของการรักษา โดยกระบวนการทำงานร่วมกัน แบบบูรณาการ(Multidisciplinary Team) กับทีมอายุรกรรมและวิสัญญีแพทย์เพื่อสร้างความมั่นใจ ในความปลอดภัยสูงสุดให้กับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะในกลุ่มสัตว์สูงอายุ
และเพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของการเป็น "พี่ใหญ่ที่ใจดี" เร็วๆ นี้ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ เตรียมเปิดตัวโครงการ CSR สุดยิ่งใหญ่ ภายใต้ชื่อ "24 eyes of hope" (24 ดวงตาแห่งความหวัง) โครงการที่ตั้งใจส่งมอบความรักผ่านการคืนแสงสว่างและการมองเห็นให้กับน้องๆ อีกครั้ง โดยจะเปิดรับ สมัครสุนัขและแมวที่ต้องการความช่วยเหลือในการผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจก ครอบคลุมทั้งเคสจาก ครอบครัวทั่วไปที่ขาดแคลนทุนทรัพย์, น้องๆ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ The Voice ตลอดจนสัตว์ ที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อเป็นการเชิดชูและตอบแทนความเสียสละของพวกเขาให้ได้กลับมามีดวงตา ที่สดใสและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในครึ่งชีวิตที่เหลือ
สำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่สังเกตเห็นความผิดปกติทางสายตาหรือต้องการพาสัตว์เลี้ยงสูงวัยมา ตรวจคัดกรองโรคตา สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายจักษุแพทย์ได้ที่ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ทุกสาขาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เบอร์ 02-079-9999