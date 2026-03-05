ซีพี ออลล์ คว้ารางวัล Best Sponsored Stickers จาก LINE THAILAND AWARDS 2025 ตอกย้ำความสำเร็จการสื่อสารแบรนด์ 7-Eleven บนโลกดิจิทัล

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ คว้ารางวัล “Best Sponsored Stickers in Retail & E-commerce” ซึ่งเป็นหนึ่งในรางวัลกลุ่ม Best-in-Class จากเวทีประกาศผลรางวัล LINE THAILAND AWARDS 2025 โดย LINE ประเทศไทย ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ โดยรางวัลนี้มอบให้กับแบรนด์ที่สร้างสรรค์สติกเกอร์ให้เป็นตัวแทนของแบรนด์เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการจดจำที่ดีผ่านคาแรคเตอร์บนสติกเกอร์ LINE สะท้อนถึงภาพลักษณ์หรือ Brand Identity ของตนได้เป็นอย่างดี จนมียอดดาวน์โหลดสติกเกอร์สูงสุดในปี 2025
รางวัลนี้นับเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารอย่างไม่หยุดยั้งของซีพี ออลล์ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดี รวมถึงการสร้างความผูกพันและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ 7-ElevenTH อย่างยั่งยืน ซึ่งซีพี ออลล์ สามารถคว้ารางวัลบนเวทีนี้มาอย่างต่อเนื่อง