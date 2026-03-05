ร้อง 1374 ได้ผล! กอ.รมน.กทม.ผนึกกำลังตำรวจ บุกตลาดหทัยมิตร รวบต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย 12 ราย ลอบทำงาน-เข้าเมืองผิดกฎหมาย

วันที่ 5 มี.ค. 2569 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.) พล.ท.เพชรเอก อินทรทัต รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (ท) มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการ ชรต.(101) ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ สน.นิมิตรใหม่ และเจ้าหน้าที่ สปข.ขกท.ศปก.ทบ. เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน 1374 หมายเลขเรื่อง 7648 กรณีร้องเรียนให้ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวเปิดร้านจำหน่ายเนื้อหมู
เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณ ตลาดหทัยมิตร แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยพบแรงงานต่างด้าวที่ถูกร้องเรียนจำนวน 1 ราย ซึ่งมีเอกสารอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้ขยายผลตรวจสอบภายในตลาดดังกล่าว พบแรงงานต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายรวม 12 ราย ประกอบด้วย สัญชาติกัมพูชา 8 ราย (ชาย 2 หญิง 6) สัญชาติลาว 2 ราย (ชาย 1 หญิง 1) และสัญชาติเมียนมา 2 ราย
จากการตรวจสอบพบว่าแรงงานทั้งหมดมีความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน และทำงานนอกเหนือสิทธิ ตามมาตรา 8 มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 101 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 รวมถึงมีความผิดฐานเป็นบุคคลต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจับกุมและนำตัวผู้กระทำผิดส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย