เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 5 มี.ค. 2569 ที่ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายสหัทยานาวี และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมาย ประจำปีงบประมาณ 2569
“สหัทยานาวี” มีความหมายว่า “กองทัพเรือขอบคุณที่ได้รับความร่วมใจ” โดย กระทรวงกลาโหมกำหนดให้มีเครื่องหมายสหัทยานาวีและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมายของกองทัพเรือ เพื่อมอบให้แก่บุคคลต่างๆ ที่กองทัพเรือเห็นสมควรหรือเป็นผู้สนับสนุนกองทัพเรือ หรือทำคุณประโยชน์ต่อสาธารณชนและประเทศชาติร่วมกับกองทัพเรือ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเสียสละ โดยมอบหมายให้กรมกิจการพลเรือนทหารเรือเป็นหน่วยพิจารณาตัวบุคคลเสนอกองทัพเรือ เพื่อเข้ารับมอบเครื่องหมายสหัทยานาวี
ในปีนี้กรมกิจการพลเรือนทหารเรือได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับมอบเครื่องหมายสหัทยานาวี โดยพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กองทัพเรือกำหนด จำนวนทั้งสิ้น 167 คน ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ สมาคมภริยาทหารเรือ ข้าราชการทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน ผู้บริหารระดับสูง ผู้นำองค์กรท้องถิ่น สื่อมวลชน ดารา ศิลปิน และผู้ประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ
ผู้บัญชาการทหารเรือได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับมอบเครื่องหมายฯ ตอนหนึ่งว่า "เครื่องหมายสหัทยานาวี เป็นเครื่องหมายอันทรงเกียรติที่กองทัพเรือมอบให้แก่ผู้ที่ให้การสนับสนุนในการดำเนินงานต่างๆ ของกองทัพเรือเป็นอย่างดี การที่ท่านได้รับเครื่องหมายสหัทยานาวีในวันนี้เป็นสิ่งยืนยันว่าท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่อุทิศตน สร้างสรรค์สิ่งอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน และประเทศชาติร่วมกับกองทัพเรือ และได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกองทัพเรือด้วยดีเสมอมา กองทัพเรือจึงขอมอบเครื่องหมายสหัทยานาวีแก่ท่านด้วยความยินดีและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการดำเนินการต่างๆ ของกองทัพเรือเป็นอย่างดี โดยหวังว่าทุกท่านจะให้การสนับสนุนกองทัพเรือต่อไป ทั้งนี้ หากท่านจะพิจารณานำเครื่องหมายนี้ไปประดับกับเครื่องแต่งกายใดๆ ที่เหมาะสมแล้ว ก็จะนับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง