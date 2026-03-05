เบาใจได้! อิหร่านแจงห้ามผ่านช่องแคบฮอร์มุซเฉพาะเรือจากสหรัฐฯ อิสราเอล-ยุโรป

กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านแถลงว่าช่องแคบฮอร์มุซปิดเฉพาะเรือจากสหรัฐฯ อิสราเอล ยุโรป และพันธมิตรตะวันตกเท่านั้น
วันนี้ (5 มี.ค.) กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านแถลงว่า ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่สำคัญที่สุดของโลก และการจราจรทางน้ำลดลงอย่างมากนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นนั้น ปิดเฉพาะเรือจากสหรัฐฯ อิสราเอล ยุโรป และพันธมิตรตะวันตกอื่นๆ เท่านั้น
“เราเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า ตามกฎหมายและมติระหว่างประเทศ ในยามสงคราม สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านจะมีสิทธิควบคุมการผ่านช่องแคบฮอร์มุซ” กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามกล่าว ตามรายงานของสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐ IRIB
หากพบเห็นเรือของสหรัฐฯ อิสราเอล ยุโรป และผู้สนับสนุนของพวกเขา จะถูกโจมตีอย่างแน่นอน กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามเตือน
ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดนับตั้งแต่สหรัฐฯ และอิสราเอลเริ่มปฏิบัติการร่วมกันต่ออิหร่านเมื่อวันเสาร์ ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นและคุกคามที่จะพลิกผันเศรษฐกิจโลก