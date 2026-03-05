BTS เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่! LootBox Hero: ฮีโร่ล่าของ เกมมือถือสายฟาร์มมันที่สุดแห่งปี 2026 มาแล้ว! พร้อมพรีเซ็นเตอร์ “เต๋อ-ฉันทวิชช์” ท้าลุยดันเจี้ยนในเกมล่าของ สุ่มรับไอเท็มระดับเทพไปเลยฟรีๆ!

เกมมือถือล่าของที่มันที่สุดในปี 2026 มาแล้ว! LootBox Hero: ฮีโร่ล่าของ เปิดตัวอย่างเป็นทางการ จับมือพรีเซ็นเตอร์ เต๋อ ฉันทวิชช์ เริ่มกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ววันนี้! ลงทะเบียนตอนนี้ ลุ้นรับกล่องสุ่มสุดฮิต Labubu / Crybaby / Molly ยกเซตกลับบ้าน! พร้อมชุดแฟชั่นลิมิเต็ดสุดพิเศษรอให้คุณเป็นเจ้าของ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2026 เป็นต้นไป BTS เริ่มปล่อยขบวนรถธีมพิเศษ ตู้โดยสารดีไซน์เฉพาะของ LootBox Hero: ฮีโร่ล่าของ วิ่งทั่วกรุงเทพฯ ชวนทุกคนมาร่วมสัมผัสโลกแห่งการล่าของสุดมัน เข้าร่วมตอนนี้ แล้วมาค้นหา Secret Drop ของคุณไปด้วยกัน! ล่าของเทพซีเคร็ตของคุณ!
กรุงเทพฯ - 5 มีนาคม 2026: ได้เวลาออกผจญภัยสู่โลกใบใหม่ที่ทุกการต่อสู้คือความตื่นเต้น! LootBox Hero: ฮีโร่ล่าของ พร้อมเขย่าวงการด้วยนิยามใหม่ของเกม RPG ผจญภัยที่ชูจุดเด่น "ระบบการล่าไอเท็ม" เป็นหัวใจหลัก ให้ผู้เล่นได้สัมผัสความสะใจในการพิชิตดันเจี้ยนเพื่อตามหาอุปกรณ์ระดับเทพและไอเท็ม Secret สุดหายาก
เรียกเสียงฮือฮาไปทั่ววงการเกม! เมื่อ LootBox Hero: ฮีโร่ล่าของ ประกาศเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์อย่างเป็นทางการ และไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นหนุ่มอารมณ์ดี “เต๋อ-ฉันทวิชช์ ธนะเสวี” ซึ่งการร่วมงานในครั้งนี้ถือเป็นการปรากฏตัวในฐานะพรีเซ็นเตอร์เกมครั้งแรกหลังจากเข้าพิธีวิวาห์ โดยหนุ่มเต๋อยอมสลัดภาพพระเอกสุดเนี้ยบมาสวมวิญญาณฮีโร่สายบวกในชุด “คนป่าเถื่อน” สุดเท่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ธีม “คุก”
การเปิดตัวในครั้งนี้เน้นย้ำถึงจุดเด่นของเกมที่ผสมผสานระบบ “กล่องสุ่ม” เข้ากับหัวใจหลักของเกม RPG อย่างลงตัว โดยเปรียบเทียบประสบการณ์การ “ล่าของ” ภายในเกมว่าเต็มไปด้วยความตื่นเต้นกับการเปิดกล่องสุ่มไอเท็มหายาก ซึ่งเหล่าเกมเมอร์จะไม่มีทางคาดเดาได้เลยว่าจะได้รับ ไอเท็มระดับ Secret เมื่อใด ความไม่แน่นอนนี้เองที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดให้การผจญภัยในทุกดันเจี้ยนเต็มไปด้วยความสนุก
ผ่านภาพลักษณ์สุดดิบของพรีเซ็นเตอร์ “เต๋อ ฉันทวิชช์” ที่พร้อมจะปลุกใจเหล่าเกมเมอร์ให้สวมบทบาทเป็นฮีโร่สายบวก เพื่อเริ่มต้นการผจญภัยล่าสมบัติ ทั้งนี้ LootBox Hero เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 มีนาคม 2026 พร้อมสิทธิพิเศษและรางวัลมากมาย ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่เหล่านักล่าจะได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกแห่งการล่าสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี
LootBox Hero: ฮีโร่ล่าของ เตรียมสร้างปรากฏการณ์ความมันครั้งใหม่ในไทย หลังสร้างชื่อเสียงถล่มทลายด้วยยอดผู้เล่นระดับท็อปในฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน และเวียดนาม เกมนี้มีจุดเด่นคือความเป็นเกม RPG ที่เน้นระบบการเล่นแบบ "ล่าของ" โดยตัวเกมพร้อมพาผู้เล่นออกผจญภัยสู่โลกแฟนตาซีสุดมืดมนที่รวมความมัน ความเร็ว และความสะใจในแบบจัดเต็มของการล่าไอเท็มและการพัฒนาตัวละคร
ความสนุกสุดเทพแห่งปี 2026 มาแล้ว! <ล่ามันส์สะใจ> พิชิตดันเจี้ยน แค่กดเพียงครั้งเดียว กวาดล้างมอนสเตอร์ทั้งแผนที่ ฟาร์มได้รวดเร็ว เล่นลื่น เอฟเฟกต์สกิลระเบิดทั่วจอ สัมผัสความมัน สะใจของ APRG ได้อย่างง่ายดาย ต่อด้วย <ดรอปโหดไม่หยุด! > ล่ามอนสเตอร์และบอส ไอเท็มแรร์ดรอปรัว ลุ้นทุกการล่า เปิดกล่องแต่ละครั้งเต็มไปด้วยความตื่นเต้น แสงทองพุ่งเต็มจอทุกครั้งที่ได้ของดี ความสนุกของการล่าของที่ไม่มีวันซ้ำหรือ <จัด Build อิสระ> ผสมสกิลได้ตามใจ เลือกแนวทางการเล่นของตัวเอง จะสายดาเมจ,สายคอมโบ,สายเอาตัวรอด ก็สามารถสร้าง Build ที่ไม่ซ้ำใคร และปรับกลยุทธ์ได้ตลอดเวลา ยกระดับการต่อสู้ให้ทรงพลังยิ่งขึ้นไปอีกขั้นกับระบบ <รวมพลสมุน> เรียกสมุนคู่ใจเข้าร่วมการต่อสู้ เสริมความสามารถให้ฮีโร่ทั้งด้านพลังโจมตี การป้องกัน และเอฟเฟกต์พิเศษ ยิ่งสะสมและพัฒนาสมุนมากเท่าไร พลังรบก็ยิ่งพุ่งสูง
ลุยง่ายขึ้นทันที! และเพื่อพิสูจน์ว่าใครคือนักล่าอันดับหนึ่ง เตรียมก้าวเข้าสู่สมรภูมิเพื่อ <กลายเป็นตำนาน> ท้าทายบอสสุดโหด และกอบกู้โลกจากความมืด พร้อมเข้าสู่โหมด PVP วัดฝีมือกับผู้เล่นคนอื่น แสดง Build ที่คุณสร้างมาเอง ใครแข็งแกร่งกว่าคือผู้ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของตำนาน!
เตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกล่า! LootBox Hero: ฮีโร่ล่าของ จัดหนักของรางวัลลงทะเบียนล่วงหน้ามูลค่ามหาศาล เพื่อมอบเป็นของขวัญพิเศษให้แก่เหล่านักล่าที่เตรียมร่วมผจญภัยไปกับเรา
สิทธิพิเศษลงทะเบียนล่วงหน้า ：
ไอเท็มแฟชั่นหัวสัตว์สุดคิวต์ 6 แบบ: (ฮิปโป, เสือ, ช้าง, ยีราฟ, สุนัขจิ้งจอก และกระต่าย)กล่องสุ่มยกเซต รวม 10 รางวัล: (ลุ้นรับคอลเลกชันยอดฮิตแบบยกบ็อกซ์ ไม่ว่าจะเป็น Labubu, Crybaby หรือ Molly โดยจะสุ่มมอบรางวัล), โอกาสเป็นเจ้าของ iPhone; และมีรางวัล Milestone ปลดล็อกรางวัลพิเศษยกเซิร์ฟเวอร์เมื่อยอดลงทะเบียนครบตามที่กำหนด!
การลงทะเบียนล่วงหน้า: https://t.9ring.com/lbhpr
จองเกมผ่านสโตร์: https://t.9ring.com/lbhprdl
ร่วมลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ เพื่อรับของรางวัลสุดพิเศษ และเตรียมออกล่าพร้อมกันในวันเปิดเกมจริง สวมบทฮีโร่ ตะลุยดันเจี้ยน ล่าสมบัติแบบมันสะใจ