สภาสหรัฐฯ วุ่น! อดีตนาวิกฯ บุกห้องประชุม ส.ว.ต้านเปิดสงครามอิหร่าน โดนลากตัวทันควัน แถมคดี 6 กระทง

อดีตนาวิกโยธินสหรัฐฯ ผู้สมัคร ส.ว.พรรคกรีน บุกเข้าห้องประชุมกรรมาธิการกองทัพ วุฒิสภาสหรัฐฯ เพื่อประท้วงศึกอิหร่าน ตะโกนลั่น “ไม่มีใครอยากไปรบเพื่ออิสราเอล” ก่อนถูกตำรวจลากตัวออกจากห้อง พร้อมดำเนินคดี 6 กระทง
เมื่อช่วงเย็นวันพุธ (4 มี.ค.) ตามเวลาในสหรัฐฯ ซึ่งตรงกับเช้าวันที่ 5 มี.ค.ตามเวลาในไทย ตำรวจรัฐสภาสหรัฐฯ ได้รายงานว่าชายชาวรัฐนอร์ทแคโรไลนาได้บุกเข้าไปประท้วงการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ในอิหร่าน ขณะที่คณะอนุกรรมาธิการกองทัพของวุฒิสภากำลังประชุม เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาจึงได้ลากตัวชายคนดังกล่าวออกจากห้องประชุมด้วยความชุลมุน เป็นผลให้ทั้งตัวเขาและเจ้าหน้าที่หลายคนได้รับบาดเจ็บ
รายงานระบุว่า ผู้ประท้วงคนดังกล่าวคือนายไบรอัน แมกกินนิส (Brian McGinnis) วัย 44 ปี ผู้สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ จากพรรคกรีน ในรัฐนอร์ทแคโรไลนา ซึ่งเว็บไซต์หาเสียงของเขาระบุว่าเป็นอดีตทหารนาวิกโยธิน จะถูกดำเนินคดี 3 กระทงในข้อหาทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ และอีก 3 กระทงในข้อหาขัดขืนการจับกุม ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ 3 นายต้องเข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บหลังเหตุการณ์ดังกล่าว
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ลากตัวเขาออกจากห้องประชุม แมกกินนิสซึ่งสวมเครื่องแบบนาวิกโยธินตะโกนว่า “ไม่มีใครอยากไปรบเพื่ออิสราเอล” พร้อมทั้งเกาะกรอบประตูห้องประชุมไว้ ตามคลิปวิดีโอจากโทรศัพท์มือถือที่บันทึกเหตุการณ์ไว้
ด้านนายทิม ชีฮี (Tim Sheehy) วุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันจากรัฐมอนแทนา ซึ่งปรากฏในคลิปขณะช่วยเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ประท้วง กล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียภายหลังว่า “สุภาพบุรุษคนนี้มาที่รัฐสภาเพราะอยากได้การเผชิญหน้า และเขาก็ได้มัน ผมหวังว่าเขาจะได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็น โดยไม่ก่อความรุนแรงเพิ่มเติม”
รายงานระบุว่า แมกกินนิสซึ่งแต่งกายด้วยเครื่องแบบทหารได้รับบาดเจ็บที่แขน หลังติดอยู่กับประตูในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาพยายามนำตัวเขาออกจากห้องประชุมของคณะอนุกรรมาธิการกองทัพของวุฒิสภา
ทั้งนี้ ตำรวจรัฐสภาสหรัฐฯ ระบุว่า ไม่อนุญาตให้มีการประท้วงภายในอาคารของรัฐสภาสหรัฐฯ