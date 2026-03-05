ไทยพีบีเอส Content Commissioning 2569 ผ่านรอบแรก ผู้ผลิตรายใหม่ร่วม 60% ย้ำโปร่งใส–ขยายโอกาสผู้ผลิต

ไทยพีบีเอส ประกาศรายชื่อ 48 ข้อเสนอที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ โครงการ Content Commissioning 2569 ตอกย้ำกระบวนการคัดเลือกที่ “โปร่งใส–เป็นธรรม” พร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้ผลิตรายใหม่และรายเดิม ร่วมพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์สู่สื่อสาธารณะอย่างหลากหลายและเท่าเทียม
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ในโครงการเปิดรับข้อเสนอผลิตและพัฒนาเนื้อหาใหม่จากผู้ผลิต (Content Commissioning 2569) จำนวน 48 รายการ จากข้อเสนอทั้งหมดที่ยื่นเข้ามา รวม 415 ราย ภายหลังเปิดรับระหว่างวันที่ 29-30 ม.ค. 2569 ที่ผ่านมา โดยมีข้อเสนอที่ไม่ผ่านการคัดสรรจำนวน 367 รายการ
ในจำนวน 48 รายการที่ผ่านการคัดเลือก แบ่งเป็นผู้ผลิตรายใหม่ 28 บริษัท และผู้ผลิตรายเดิม 20 บริษัท สะท้อนการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตหลากหลายกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาเนื้อหาสำหรับสื่อสาธารณะ
สำหรับเนื้อหาที่ผ่านการคัดเลือก ครอบคลุม 8 ประเภท ได้แก่
1.เนื้อหาทุนทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำนวน 6 รายการ
2.เนื้อหาระบบนิเวศ และสมดุลทางธรรมชาติ จำนวน 14 รายการ
3.เนื้อหาด้านสุนทรียะทางดนตรี จำนวน 5 รายการ
4.เนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม จำนวน 4 รายการ
5.เนื้อหาด้านกีฬา และเกมส์ จำนวน 4 รายการ
6.เนื้อหาด้านลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมประชาธิปไตย จำนวน 10 รายการ
7.เนื้อหาด้านการป้องกันทุจริต ต่อต้านคอร์รัปชัน (ไม่มี)
8.เนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้พิการ ผู้สูงวัย คนชายขอบ จำนวน 5 รายการ
นายสมชัย พุทธจันทรา รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านการสร้างสรรค์เนื้อหา กล่าวว่า การเปิดรับข้อเสนอครั้งนี้ให้ความสำคัญกับ “ความโปร่งใสและความเป็นธรรม” ต่อผู้ผลิตทุกรายอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในบริบทอุตสาหกรรมปัจจุบันที่รูปแบบการผลิตมีความหลากหลายมากขึ้น ที่ผ่านมากระบวนการมีความโปร่งใสอยู่แล้ว แต่ยอมรับว่าอาจมีข้อจำกัดด้านกรอบหรือรูปแบบที่ทำให้ผู้ผลิตบางกลุ่มรู้สึกว่าเข้าถึงได้ยาก รอบนี้จึงพยายาม “ขยายกรอบ” ให้กว้างขึ้น ไม่จำกัดเฉพาะสารคดีหรือสารประโยชน์เท่านั้น แต่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตในรูปแบบอื่น ๆ เช่น เกมโชว์ วาไรตี้ หรือคอนเทนต์สร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ สามารถนำเสนอได้เช่นกัน โดยเน้นเนื้อหาที่สร้างสรรค์ สนุก แตกต่าง และยังคงสาระและความเป็นประโยชน์ไว้ครบถ้วน
ขณะเดียวกัน กระบวนการพิจารณาข้อเสนอในครั้งนี้ถูกออกแบบให้เข้มข้นและรัดกุมมากขึ้น มีการวางแผนรองรับอย่างเป็นระบบและดำเนินการอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้คอนเทนต์ที่มีคุณภาพและตอบโจทย์องค์กร
“เมื่อกรอบกว้างขึ้น โอกาสก็เปิดกว้างขึ้น นั่นหมายถึงความเป็นธรรมที่มากขึ้น เพราะไม่ได้จำกัดอยู่กับผู้ผลิตบางกลุ่ม” นายสมชัย กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับกำหนดการคัดสรรรายการ วันที่ 16-18, 24-25 มี.ค. 2569 จะเป็นการพิจารณารอบสอง โดยผู้ผ่านเข้ารอบจะต้องนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการ และวันที่ 1 เม.ย. 2569 จะประกาศผลการคัดสรรอย่างเป็นทางการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID : @commissioning หรือโทรศัพท์ 02-790-2264 และ 02-790-2265 ในวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)