วิกฤตเลือดสำรองต่ำกว่าเกณฑ์! ชวนบริจาคด่วน รับข้าวหอมมะลิ 5 กก.ที่สภากาชาดไทย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ออกประกาศด่วนวอนคนไทยร่วมบริจาคเลือดหลังสต๊อกเลือดทั่วประเทศดิ่งลงต่ำกว่าเกณฑ์ เผยตัวเลขน่าตกใจ จ่ายเลือดให้โรงพยาบาลได้เฉลี่ยเพียง 3,200 ยูนิต จากความต้องการสูงถึง 8,500 ยูนิตต่อวัน ล่าสุดเร่งกู้วิกฤตด้วยการจัดแคมเปญพิเศษ แจก "ข้าวหอมมะลิ 5 กิโลกรัม" เพื่อตอบแทนน้ำใจผู้บริจาค จำกัดสิทธิ์เพียง 1,400 ถุง เฉพาะวันที่ 5-6 มีนาคมนี้ ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์
วันที่ 5 มี.ค. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ออกประกาศด่วนขอความร่วมมือประชาชนคนไทยร่วมบริจาคโลหิตเพื่อกู้วิกฤต หลังพบปริมาณเลือดสำรองคงคลังทั่วประเทศลดต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานอย่างหนัก จนส่งผลกระทบต่อการรักษาและประคับประคองชีวิตผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ
รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เปิดเผยว่า สถานการณ์ขาดแคลนโลหิตในขณะนี้เข้าขั้นน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ซึ่งมีปัจจัยหลักมาจากหลายสาเหตุ เช่น จำนวนผู้บริจาคทิ้งช่วงหลังผ่านพ้นวันหยุดยาวช่วงปีใหม่และตรุษจีน สภาพอากาศที่แย่ลงทำให้ประชาชนมีอาการป่วยและไม่ผ่านเกณฑ์การบริจาค สถานศึกษาหลายแห่งไม่สะดวกให้หน่วยรับบริจาคเข้าไปดำเนินการในช่วงเปิดภาคเรียน รวมถึงประชาชนทั่วไปมีข้อจำกัดด้านเวลา
ทั้งนี้ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 จัดหาโลหิตได้เพียง 205,651 ยูนิต ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 32,780 ยูนิต ปัจจุบันโรงพยาบาลทั่วประเทศมีความต้องการใช้เลือดสูงถึง 8,500 ยูนิตต่อวัน แต่ศูนย์ฯ สามารถจ่ายให้ได้เฉลี่ยเพียง 3,200 ยูนิตต่อวัน สถานการณ์ที่ตึงเครียดนี้ทำให้เราได้เห็นภาพโรงพยาบาลและญาติผู้ป่วยต้องออกมาโพสต์ขอรับบริจาคเลือดด่วนผ่านโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมาก เพื่อต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยวิกฤต
และเพื่อเป็นการบรรเทาวิกฤตและกระตุ้นยอดบริจาค ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จับมือกับสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ดี และภาคีเครือข่าย จัดแคมเปญพิเศษตอบแทนน้ำใจคนไทย โดยผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิตจะได้รับ ข้าวหอมมะลิแท้ตราเสือ ขนาด 5 กิโลกรัม จำนวน 1 ถุง (จำกัดสิทธิ์เพียง 1,400 ถุงเท่านั้น) ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2569 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์