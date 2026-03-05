"นิติภูมิ" กางหน้าประวัติศาสตร์เทียบศึกตะวันออกกลาง ชี้สหรัฐฯ ถนัดหลอกใช้แล้วลอยแพพันธมิตร

"นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย" ออกมาถอดรหัสยุทธศาสตร์ "สงครามตัวแทน" (Proxy War) ของสหรัฐฯ หลังเกิดเหตุโดรนพิฆาตอิหร่านถล่มผลประโยชน์มะกัน ชี้พฤติกรรมคุ้นตา "ก่อสงครามแล้วชิ่งหนี" สั่งอพยพคนอเมริกันกลับประเทศ ทิ้งชาติพันธมิตรอาหรับให้เผชิญหน้ากับคลังโดรนนับแสนลำของอิหร่านตามยถากรรม พร้อมยกประวัติศาสตร์ยุคสงครามอิรักเตือนสติผู้นำอาหรับ ระวังตกเป็นเบี้ยหมากรุกและแพะรับบาป
วันนี้ (5 มี.ค.) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก " นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย" หรือ เดิมคือ "นิติภูมิ นวรัตน์" นักวิเคราะห์สถานการณ์โลกและคอลัมนิสต์ชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน โดยเจ้าตัววิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของสหรัฐอเมริกาในการใช้ยุทธศาสตร์ "สงครามตัวแทน" (Proxy War) ในตะวันออกกลาง โดยชี้ให้เห็นแพทเทิร์นที่สหรัฐฯ มักจะชิ่งหนีเอาตัวรอด และทิ้งชาติพันธมิตรให้รับเคราะห์แทนเมื่อสถานการณ์บานปลาย โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา มีภาพ คลิป และข่าวโดรนพิฆาตของอิหร่านเข้าไปโจมตีสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐและผลประโยชน์ของสหรัฐในตะวันออกกลางจนเสียหายยับเยินหลายแห่ง
ตามด้วยภาพและข่าวที่สหรัฐเร่งอพยพนักการทูตและเจ้าหน้าที่สถานทูตประจำประเทศในตะวันออกกลางกลับไปยังแผ่นดินแม่
....................
ส่วนสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ปล่อยให้ประเทศที่เป็นลูกน้องอย่างซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต บาห์เรน กาตาร์ ฯลฯ
เผชิญชะตากรรมกับโดรนพิฆาตและอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ของอิหร่านตามยถากรรม
เป็นพฤติกรรมโดยปกติของสหรัฐ ที่มักจะเป็นประเทศผู้เริ่มก่อปัญหา
และเมื่อมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งรบพุ่งกันแล้ว สหรัฐก็จะย้ายคนของตัวเองออกไป ปล่อยให้ประเทศลูกน้องทะเลาะกับศัตรูแทนตัวเอง
....................
สหรัฐมียุทธศาสตร์ของการทำสงครามหลายอย่าง เช่น Proxy war หรือ Way by proxy หรือ surrogate war (สงครามตัวแทน) Indirect war สงครามทางอ้อม Third-party conflict ฯลฯ
พวกประเทศที่มีผู้นำสมองน้อย ไม่ได้ศึกษายุทธศาสตร์ของสหรัฐอย่างรอบคอบมาก่อน
ก็จะกลายเป็นคณะบุคคลที่สหรัฐเรียกว่า pawn (เบี้ยในกระดานที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือ) scapegoat แพะรับบาป sacrificial lamp แกะผู้ถูกสังเวย
ประเทศพวกนี้ บั้นปลายท้ายที่สุดก็จะเป็น full guy คนที่รับผิดชอบแทนสหรัฐ
....................
หลังจากการปฏิวัติอิสลามในอิหร่านเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 1979
รัฐบาลของชาห์โมฮัมมัด เรซา ปาห์เลวี ถูกโค่นล้ม และโคมัยนี ขึ้นมาเป็นผู้นำสูงสุด
สหรัฐก็หาคนที่จะสู้กับอิหร่านแทนตน จึงสนับสนุนให้ซัดดัม ฮุสเซน มีอำนาจในอิรัก
และให้ซัดดัมส่งกองทัพอิรักบุกอิหร่านเมื่อ 22 กันยายน 1980
....................
สหรัฐสนับสนุนซัดดัมทั้งทางด้านข้อมูล ข่าวสาร การรบ อาวุธยุทโธปกรณ์ และการเมืองระหว่างประเทศ
สหรัฐชี้ให้ซัดดัมโจมตีสนามบินเมห์ราบอดในกรุงเตหะราน และให้รถถังซัดดัมเข้าไปยึดจังหวัดคูเซสถาน
....................
ช่วงสงครามอิรัก-อิหร่าน ซัดดัมได้รับความช่วยเหลือจากประเทศลูกสมุนในตะวันออกกลางของสหรัฐ
ช่วงนั้นสหรัฐสั่งคูเวตให้เงินซัดดัมกู้ 3 พันล้านดอลลาร์เอาไปทำสงคราม โดยมีสหรัฐเป็นผู้รับรองสนองประกัน
....................
เมื่อซัดดัมไม่ประสบความสำเร็จในการรบกับอิหร่าน สหรัฐก็ทิ้ง คูเวตก็ทวงหนี้
ซัดดัมบอกว่า อ้า การที่ตนรบกับอิหร่าน ไม่ใช่รบเพื่อตนเอง แต่รบเพื่อคูเวตและประเทศอาหรับอื่นๆ
ดังนั้น คูเวตน่าจะยกหนี้สินให้กับอิรัก
แต่เมื่อคูเวตถามสหรัฐ สหรัฐไม่รับรองเรื่องหนี้สินให้
เขียนให้เข้าใจง่ายก็คือ ‘กูทิ้งมึง’
....................
สหรัฐใช้อิรักล่อกับอิหร่านเมื่อ 22 กันยายน 1980
ผ่านไป 45 ปี 5 เดือน 6 วัน
คราวนี้สหรัฐร่วมมือกับอิสราเอลล่ออิหร่านเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2026
....................
ฐานทัพของสหรัฐในสงครามครั้งหลังนี้อยู่ที่
บาห์เรน (กองเรือที่ 5 ของสหรัฐ)
กาตาร์ (สำนักงานใหญ่ด้านยุทธการสำหรับ U.S. Central Command)
คูเวตมีทั้ง Camp Arifjan (กองกำลังบกและศูนย์โลจิสติกส์หลัก) Ali Al Salem Air Base (ปฏิบัติการด้านอากาศ) และ Camp Buehring จุดเตรียมกำลังเข้าสู่พื้นที่อื่น
ที่ซาอุดีอาระเบียสหรัฐมี Prince Sultan Air Base (ระบบป้องกันทางอากาศ)
ที่จอร์แดนก็มี Muwaffaq Salti Air Base (ปฏิบัติการในภูมิภาคเลแวนต์หรือเลบานอน ซีเรีย และอิรัก)
ที่อิรักสหรัฐมี Ain al-Asad Air Base (ฐานทัพอากาศ) และ Erbil Air Base (ฐานสนับสนุนในแคว้นเคอร์ดิสถาน)
....................
หลังจากที่โดนโดรนพิฆาตของอิหร่านจำนวนมากมายหลายพันลำกระหน่ำโหมโจมตีในประเทศลูกสมุนของสหรัฐในตะวันออกกลาง
และเริ่มมีทหารอเมริกันตายกลายเป็นผี
ทรัมป์ก็สั่งให้บรรดานักการทูต เจ้าหน้าที่สถานทูต และบุคลากรของสหรัฐที่ทำงานในตะวันออกกลางอพยพกลับสหรัฐ
....................
พวกประเทศลูกสมุนทั้งหลายต่างมองกันเหรอหราหน้าแหก
อ้าว เฮ้ย ลูกพี่เผ่นแล้วว่ะ
สมุนพวกนี้ตระหนกตกใจ
และเมื่อมีข่าวยืนยันแน่แท้ว่าอิหร่านมีคลังโดรนใต้ดินจำนวนมากมายหลายแห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ
รวมแล้วโดรนพิฆาตทั้งหมดมีเป็นแสนลำ
....................
คราวนี้ทั้งเจ้าชงเจ้าชาย และกษัตริย์ทั้งหลายก็ทรงพระวิตกกังวล
เสด็จดำเนินไปมา ทรงครุ่นพระราชหฤทัยว่า...
จะทรงรับมือกับอิหร่านประการใด หรือจะทรงขอเจรจาเพื่อคลี่คลายสถานการณ์"