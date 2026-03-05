ภารกิจสำเร็จ! เจ้าหน้าที่ร่วมส่ง "แม่เสือปิ่น" ออกจากพื้นที่ชุมชน คืนสู่ธรรมชาติกลางป่าห้วยขาแข้ง

เปิดคลิปปล่อย “ปิ่น” เสือโคร่งจากกำแพงเพชรคืนป่าห้วยขาแข้งสำเร็จ โดยเจ้าหน้าที่ระดมกำลังเคลื่อนย้ายด่วนกลางดึกเพื่อลดความเครียดของสัตว์ ก่อนส่งตัวถึงใจกลางผืนป่ามรดกโลกอย่างปลอดภัย พร้อมติดตั้งปลอกคอ GPS ติดตามชีวิตเพื่อการอนุรักษ์ในระยะยาว และคืนสมดุลให้ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 4 มี.ค. เพจ "สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 นครสวรรค์" โพสต์รายงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายเสือโคร่งออกจากพื้นที่บ้านตากฟ้า ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี โดยทันที เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว เหมาะสม และลดความเครียดของสัตว์ให้มากที่สุด
เมื่อเวลาประมาณ 01.00 น.ของวันที่ 4 มีนาคม 2569 ณ ใจกลางผืนป่าห้วยขาแข้ง “ปิ่น” ได้รับการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างปลอดภัย ท่ามกลางการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์อย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน
ก่อนการปล่อยกลับสู่ป่า ทีมนักวิจัยได้ดำเนินการใส่ปลอกคอติดตามสัญญาณ (collar) เพื่อใช้ในการติดตามพฤติกรรม การเคลื่อนไหว ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและการอนุรักษ์เสือโคร่งในระยะยาว
การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรฐานด้านวิชาการและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์ป่าและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศเป็นสำคัญ
ท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้อย่างเข้มแข็งและทุ่มเท จนภารกิจครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยทุกฝ่าย