สกัดแผนซีไอเอ! รมว.กต.อิหร่านยกหูคุยผู้นำเคิร์ดในอิรัก รับปากไม่ร่วมวงความขัดแย้ง

ผู้นำชาวเคิร์ดในอิรักรับปากกับ รมว.ต่างประเทศอิหร่านว่าจะไม่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้ง หลังมีข่าว CIA วางแผนให้เกิดการกบฏในเตหะราน ด้วยส่งอาวุธให้ชาวเคิร์ดในอิหร่าน โดยผ่านเขตชาวเคิร์ดในอิรัก ขณะนายกฯ อิรักยืนยันจะไม่ให้ใช้พื้นที่ของประเทศโจมตีอิหร่านเป็นอันขาด
ประธานาธิบดีของเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานในอิรัก และรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านให้คำมั่นว่าจะ “ร่วมมือกัน” ระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อวันพุธ (4 มี.ค.) ตามแถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน
การสนทนาดังกล่าวเกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากมีรายงานว่าหน่วยงานข่าวกรองกลางสหรัฐฯ หรือ CIA กำลังพยายามกระตุ้นการก่อกบฏในอิหร่าน โดยการติดอาวุธให้กับชาวเคิร์ดในอิหร่าน และส่งพวกเขาข้ามพรมแดนไปจากเขตเคอร์ดิสถานของอิรัก
ระหว่างการหารือ นายเนชีร์วาน บาร์ซานี ประธานาธิบดีเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานอิรัก และนายอับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน เห็นพ้องกันว่าจะทำงานร่วมกันเพื่อ “ป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามฉวยโอกาสจากสถานการณ์เพื่อทำลายความมั่นคงในภูมิภาค”
ขณะเดียวกัน แถลงการณ์จากสำนักงานของบาร์ซานีระบุเช่นกันว่า เขตเคอร์ดิสถาน “จะไม่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้ง”
ในวันเดียวกัน กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยังรายงานว่า อารักชีได้หารือทางโทรศัพท์กับนายบาเฟล ทาลาบานี ผู้นำพรรคสหภาพรักชาติแห่งเคอร์ดิสถาน (PUK) โดยรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเน้นย้ำถึงความร่วมมือด้านความมั่นคง เพื่อรับมือกับ “ความเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อการร้าย” บริเวณชายแดนอิหร่าน-อิรัก
นอกจากนี้ ยังมีการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างนายโมฮัมเหม็ด เชีย อัล-ซูดานี นายกรัฐมนตรีอิรัก และนายอารักชี โดยนายอัล-ซูดานีได้แจ้งรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านว่าอิรักจะไม่ยอมให้มีการใช้ดินแดนของตนเพื่อโจมตีอิหร่าน ตามข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน
ด้าน เมแกน โบเด็ตต์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของสถาบันเพื่อสันติภาพชาวเคิร์ด (Kurdish Peace Institute) ให้สัมภาษณ์กับ CNN ว่า ผู้นำชาวเคิร์ดในอิรักไม่น่าจะต้องการเสี่ยงยั่วยุอิหร่าน
“เคอร์ดิสถานของอิรักจะให้ความสำคัญต่อการปกป้องผลประโยชน์ของตนเองก่อน แม้ว่าผู้นำและประชาชนจะเห็นอกเห็นใจการต่อสู้ของชาวเคิร์ดในอิหร่านก็ตาม” เธอกล่าว
แม้ว่าก่อนหน้านี้ชาวเคิร์ดในอิรักเคยให้การสนับสนุนกองกำลังเคิร์ดในซีเรีย แต่โบเด็ตต์ระบุว่าการให้การสนับสนุนชาวเคิร์ดในอิหร่านนั้นมีความเสี่ยงมากกว่ามาก
“อิหร่านมองว่าสงครามครั้งนี้เป็นเรื่องของการดำรงอยู่ของประเทศ” โบเด็ตต์กล่าว “อิหร่านสามารถและพร้อมที่จะข่มขู่พลเรือน ทำลายโครงสร้างพื้นฐาน และสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจในเขตเคอร์ดิสถานของอิรัก หากภูมิภาคนี้ถูกมองว่าสนับสนุนชาวเคิร์ดในอิหร่าน ซึ่งภัยคุกคามเช่นนี้ไม่เกิดขึ้นตอนที่เคอร์ดิสถานของอิรักสนับสนุนชาวเคิร์ดในซีเรียเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา”