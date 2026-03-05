"โย ยศวดี" ออกโรงถกปมคำนำหน้า "นางสาว" ย้ำชัด สิทธิ "ผู้หญิงโดยกำเนิด" ก็ควรได้รับการปกป้อง

กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกหยิบยกมาถกเถียงกันอีกครั้งสำหรับเรื่องการใช้คำนำหน้า "นางสาว" ของกลุ่มสตรีข้ามเพศ ล่าสุดอดีตนางแบบก้านยาว "โย ยศวดี" ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นนี้ โดยระบุว่า แม้ตนจะเคารพและเข้าใจในสิทธิของความหลากหลายทางเพศ แต่สิทธิของ "ผู้หญิงโดยกำเนิด" ที่มีประสบการณ์ทางร่างกายและสังคมเฉพาะตัว ก็ควรได้รับการปกป้องและมีพื้นที่ของตัวเองเช่นกัน พร้อมวอนสังคมเปิดใจรับฟังเสียงจากผู้หญิงแท้ โดยไม่มองว่าเป็นเรื่องผิด เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ
เมื่อวันที่ 4 มี.ค. โย ยศวดี หัสดีวิจิตร อดีตนางแบบแถวหน้าของไทย ได้ออกมาโพสต์ข้อความเข้าใจและเคารพความต้องการการยอมรับของสตรีข้ามเพศ แต่เน้นย้ำว่าประสบการณ์ทางร่างกาย สังคม และวัฒนธรรมของ "ผู้หญิงโดยกำเนิด" นั้นมีความเฉพาะตัว จึงควรได้รับการปกป้องและพื้นที่ของตนเองเช่นกัน ทั้งนี้เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"ประเด็นเรื่องการใช้คำนำหน้า “นางสาว” สำหรับผู้ที่แปลงเพศ เป็นเรื่องที่สังคมกำลังถกเถียงกันอย่างจริงจัง คนที่พูดส่วนใหญ่มีเพศสภาพที่พร้อม ดูก็เหมือนผู้หญิงละนะ แต่คำถามคือสาวประเภทสองก็ไม่ได้เหมือนกันทุกคน ถ้าการยอมรับในเพศสภาพหมายความว่าแค่แปลงเพศมาก็จบ ใช้นางสาวได้เลย แม่ว่ายังไม่พอนะลูก ไม่งั้นเขาจะมีพื้นที่ หญิง ชาย เกย์ ทรานส์ ไว้ทำไมนะลูก!
ในฐานะผู้หญิงที่เกิดมาเป็นผู้หญิงโดยกำเนิด แต่เพศสภาพลักษณะดูกึ่งๆ และเป็นที่ถูกถกถามจากคนต่างชาติอยู่ตลอดเวลาว่าใช้เพศที่สามหรือไม่ แปลงเพศมาหรือเปล่า
โยเองเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของทุกคน และเข้าใจว่าหลายคนต้องการการยอมรับในตัวตนของตัวเองนะคะ แต่ในขณะเดียวกัน โยก็เชื่อว่า “สิทธิของผู้หญิงโดยกำเนิดก็ควรได้รับการปกป้องเช่นกัน” อันนี้แม่ต้องออกตัวนะลูกนะ เพราะประสบการณ์ชีวิตของผู้หญิงที่เกิดมาเป็นผู้หญิง ทั้งทางร่างกาย สังคม และวัฒนธรรม มีความเฉพาะตัวและไม่สามารถแทนที่กันได้ การเปิดพื้นที่ให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันเป็นเรื่องสำคัญ แต่การพูดถึงความกังวลของผู้หญิงโดยกำเนิด ก็ไม่ควรถูกมองว่าเป็นเรื่องผิด หรือถูกปิดเสียง
สังคมที่ดีไม่ใช่สังคมที่มีเสียงเพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นสังคมที่รับฟังกันทุกด้าน และในมุมมองของโย เสียงของผู้หญิงโดยกำเนิดก็ควรมีพื้นที่และได้รับการเคารพเช่นกันค่ะ โยรักแล้วก็มีเพื่อนเป็นเพศที่สามเยอะมาก แต่ทุกคนก็ยอมรับในเพศสภาพของตัวเองดี แล้วก็มีความสุขในรูปแบบของตัวเอง ที่จะไม่เรียกร้องหรือก้าวก่ายเพศอื่น เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนค่ะ แล้วก็หวังว่าจะจบลงด้วยเหตุและผลที่ดี เพราะท้ายที่สุดแล้ว การอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและให้เกียรติซึ่งกันและกันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะ ซึ่งอยากให้ทุกคนปฏิบัติสิ่งนี้ต่อทุกเพศ ก็จะไม่ทำให้เกิดปัญหาใดๆ ในสังคมเลย"