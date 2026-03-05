"อากงจุน" เจ้าของฮาตาริ เสียชีวิตอย่างสงบ สิริอายุ 89 ปี

"อากงจุน" ผู้ก่อตั้งพัดลมฮาตาริ เสียชีวิตอย่างสงบ สิริอายุ 89 ปี สวดพระอภิธรรม ณ วัดเทพศิรินทราวาส
วันนี้ 5 มีนาคม 2569 มีรายงานว่า จุน วนวิทย์ หรือ อากงจุน ผู้ก่อตั้งพัดลมฮาตาริ ที่เคยเป็นข่าวโด่งดังจากการบริจาคเงินให้มูลนิธิรามาธิบดี 900 ล้านบาทเมื่อปี 2565 ได้เสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบ สิริอายุ 89 ปี
โดยกำหนดการจัดงานบำเพ็ญกุศล ณ วัดเทพศิรินทราวาส ศาลากวีนิรมิต (ศาลากลางน้ำ)
วันพฤหัสบดีที่ 5-วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2569 เวลา 18.30 น. สวดพระอภิธรรม
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2569 เวลา 17.00 น. ประกอบพิธีกงเต๊ก
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2569 เวลา 12.00 น. พิธีเคลื่อนศพไปบรรจุ ณ สุสาน จ.ราชบุรี
สำหรับประวัติ "อากงจุน" มีชื่อจริงว่า จุน วนวิทย์ เกิดวันที่ 7 พฤษภาคม 2480 สิริอายุ 89 ปี
ช่วงชีวิตในวัยเด็กนั้นยากจน ต้องดิ้นรนสู้ชีวิต จบการศึกษาแค่ ป.2 เริ่มต้นการทำงานในวัย 17 ปีด้วยการขับแท็กซี่ แล้วเริ่มต้นเป็นลูกจ้างร้านทอง เป็นช่างทำโมล ทำของเล่น และอะไหล่พัดลม เป็นผู้มีพรสวรรค์ในด้านงานช่าง ก่อนจะตัดสินใจทำพัดลมทั้งตัวเมื่อปี 2528 โดยเริ่มต้นในแบรนด์ที่ชื่อ “k” และ “Tory” ตามลำดับ
ต่อมาเมื่ออายุ 52 ปีจึงได้ผลิตพัดลมยี่ห้อฮาตาริออกจำหน่ายเป็นครั้งแรก จนกลายเป็นธุรกิจที่แข็งแกร่ง จำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออก ทำยอดขายได้ปีละหลายพันล้าน มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ พัดลมทุกประเภท รวมทั้งเครื่องฟอกอากาศ และเครื่องซักผ้าขนาดเล็กออกสู่ ตลาด และแม้ว่าในบางช่วงจะประสบวิกฤตทางด้านการเงินเป็นอย่างมาก ก็ยังสามารถบริหารจัดการให้บริษัทผ่านพ้นมรสุมได้เป็นอย่างดี
สำหรับนิสัยส่วนตัวของอากงจุน เป็นคนที่ทำงานมุ่งมั่น สมถะ ประหยัด เรียบง่าย แม้จะมีฐานะร่ำรวย และมักทำบุญบริจาคเงินตอบแทนสังคมมาอย่างต่อเนื่อง
เมื่อปี 2555 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายจุน วนวิทย์ ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป