ไทยถูกประกาศแพ้ก่อนผลพลิก “Lazy Joney” ยืนทักท้วงกลางเวที พาทีมคว้า 2 แชมป์โลก YMIR CUP 2569

การแข่งขัน Ymir Cup World Championship 2569 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569 ณ ประเทศสิงคโปร์ กลายเป็นหนึ่งในแมตช์ประวัติศาสตร์ของวงการอีสปอร์ตเอเชีย เมื่อทีมประเทศไทยถูกประกาศว่า “แพ้” ในรอบรองชนะเลิศ ก่อนผลการแข่งขันจะถูกตรวจสอบใหม่และเปลี่ยนในช่วงวินาทีสุดท้าย พลิกสถานการณ์จากผู้แพ้สู่ผู้ชนะ และเดินหน้าคว้า 2 แชมป์โลกติดต่อกัน
ทีมไทย Asia 1 ภายใต้สหพันธ์ Thanos
ทีมตัวแทนประเทศไทยในนาม Asia 1 ประกอบด้วย
•Lazy Joney (จารย์บัส จากช่อง BusSay)
•DaddyKim
•Rydens
โดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายเกมเมอร์ “สหพันธ์ Thanos” ซึ่งรวมสตรีมเมอร์ชื่อดังของไทยหลายราย
ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์ ทีมไทยถูกจับตามองในฐานะตัวเต็ง เนื่องจาก Lazy Joney เป็นผู้เล่นที่มีค่าพลังตัวละครสูงที่สุดในโลกของเกม Legend of YMIR ทำให้ทีม Asia 1 ได้รับความสนใจจากแฟนอีสปอร์ตทั้งในประเทศและต่างประเทศตั้งแต่ก่อนเปิดสนาม
รอบรองฯ 28 กุมภาพันธ์ 2569
จุดเปลี่ยนของการแข่งขัน
รอบรองชนะเลิศเป็นการแข่งขันระหว่าง 3 ทีม ได้แก่
• Asia 1 (ประเทศไทย)
• Asia 3 (ประเทศจีน)
• SA (อเมริกาใต้)
แต่การแข่งขันหลักเป็นการขับเคี่ยวคะแนนระหว่างไทยและจีน โดยแต่ละทีมมีผู้เล่นประมาณ 200 คน ระบบการตัดสินใช้คะแนนสะสมจากหลายองค์ประกอบ ได้แก่ การทำลายสิ่งปลูกสร้างหลัก การกำจัดผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม และภารกิจสำคัญ “การถือมงกุฎ” ซึ่งมีคะแนนพิเศษสูงสุด 1,000,000 คะแนน
ตลอดช่วงต้นเกม ทีมไทยเป็นฝ่ายตามหลังทั้งจีนและอเมริกาใต้ ก่อนจะค่อย ๆ ไล่ตีตื้นขึ้นมา จนเหลือเพียงทีมจีนที่ยังนำอยู่ในช่วงท้ายเกม
ในจังหวะสำคัญก่อนหมดเวลา ทีมไทยสามารถครองมงกุฎได้ต่อเนื่องยาวนานกว่า 40 นาที แม้ไม่สามารถนำไปส่งยังจุดหมายปลายทางได้สำเร็จ แต่คะแนนพิเศษจากการครองมงกุฎยังสะสมต่อเนื่องจนถึงวินาทีสุดท้ายของการแข่งขัน
เมื่อเวลานับถอยหลังสู่ 00.00 วินาที คะแนนในระบบถ่ายทอดสดปรากฏว่า Asia 1 แซงขึ้นนำแบบเรียลไทม์
อย่างไรก็ตาม บนเวทีมีการประกาศว่า ทีมประเทศจีนเป็นผู้ชนะ และเริ่มขั้นตอนเตรียมสัมภาษณ์ผู้เล่น
การทักท้วงและการตรวจสอบคะแนนใหม่
ขณะเดียวกัน สมาชิกกิลด์และผู้ชมจำนวนมากที่ติดตามการถ่ายทอดสดได้ส่งภาพหน้าจอแสดงคะแนนที่ไทยแซงก่อนหมดเวลาให้กับนักแข่งในสนาม
Lazy Joney จึงตัดสินใจเดินเข้าทักท้วงทีมงาน โดยชี้แจงว่าคะแนนในระบบถ่ายทอดสดแสดงผลแตกต่างจากที่ประกาศบนเวที
ภายหลังการตรวจสอบข้อมูลจากระบบเกมอย่างเป็นทางการ ผู้จัดการแข่งขันได้ประกาศผลใหม่ ยืนยันว่า ทีมประเทศไทยมีคะแนนรวมสูงกว่าจากคะแนนพิเศษการครองมงกุฎในช่วงท้ายเกม และเป็นผู้ชนะรอบรองชนะเลิศอย่างถูกต้องตามกติกา
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อทีมไทย เนื่องจากผลการแข่งขันเกือบพลิกผันเพียงเพราะความคลาดเคลื่อนในการประกาศผล
กระแสดราม่าหลังประกาศผล
ภายหลังการยืนยันผลใหม่ มีโพสต์จากผู้เล่นฝั่งคู่แข่งในสื่อสังคมออนไลน์ ระบุว่าการตัดสิน “ไม่โปร่งใส” และอ้างว่ากฎเรื่องคะแนนพิเศษถูกเพิ่มภายหลังการแข่งขัน พร้อมเรียกร้องให้มีการประกาศ “แชมป์ร่วม”
อย่างไรก็ตาม ทางผู้พัฒนาเกม Legend of YMIR ยืนยันว่า กติกาเรื่องคะแนนพิเศษจากการถือมงกุฎได้ประกาศไว้ตั้งแต่เดือนธันวาคมก่อนการแข่งขัน และมีหลักฐานว่าทีมคู่แข่งเองเคยได้รับคะแนนลักษณะเดียวกันในรอบคัดเลือกมาก่อน
เว็บไซต์ทางการของเกมจึงประกาศยืนยันว่า Asia 1 (ประเทศไทย) เป็นผู้ชนะรอบรองชนะเลิศอย่างเป็นทางการ
เหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นหนึ่งในโมเมนต์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของ YMIR CUP 2569
1 มีนาคม 2569 ไทยปิดเกมโลก
หลังผ่านรอบรองชนะเลิศ ทีมไทยลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกับทีม Asia 4 (ประเทศอินโดนีเซีย) และสามารถคว้าแชมป์ Ymir Cup World Championship 2569 ได้ภายในเวลาเพียง 30 นาที
ต่อเนื่องด้วยการแข่งขัน Ymir Cup Legend Match 2569 พบกับทีมจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งทีมไทยสามารถเอาชนะได้ภายในเวลา 20 นาที คว้าแชมป์โลกเพิ่มอีกหนึ่งรายการ
สรุปผลการแข่งขัน ทีมประเทศไทยคว้า 2 ถ้วยใหญ่ ได้แก่
• Ymir Cup World Championship 2569
• Ymir Cup Legend Match 2569
ทีมเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ 2 มีนาคม 2569 โดยมีแฟนคลับจำนวนมากเดินทางมาต้อนรับที่สนามบิน
ฮีโร่ในวินาทีตัดสิน
บทบาทของ Lazy Joney ในทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนความสามารถด้านการแข่งขันระดับสูง แต่ยังสะท้อนภาวะผู้นำและความกล้าตั้งคำถามในจังหวะสำคัญ ซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนของการแข่งขัน
YMIR CUP 2569 จึงถูกจดจำไม่เพียงในฐานะแชมป์โลกของทีมไทย หากยังเป็นแมตช์ที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นของเวทีอีสปอร์ตระดับนานาชาติ และศักยภาพของนักกีฬาไทยบนเวทีโลกอย่างชัดเจน