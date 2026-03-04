นายกฯ สเปนเมิน "ทรัมป์" ขู่คว่ำบาตร ย้ำจุดยืนไม่เอาสงคราม คัดค้านบ่อนทำลายกฎระเบียบระหว่างประเทศ

"เปโดร ซานเชส "นายกฯ แดนกระทิงดุ โต้เดือด “โดนัลด์ ทรัมป์” ที่ขู่ตัดสัมพันธ์ทางการค้า เหตุสเปนไม่ยอมให้ใช้ฐานทัพเพื่อโจมตีอิหร่าน ย้ำจุดยืนไม่เอาสงคราม คัดค้านการบ่อนทำลายระเบียบระหว่างประเทศ ด้าน "มาครง" ยกหูให้กำลังใจ
วันนี้(4 มี.ค.) นายกรัฐมนตรี Pedro Sanchez ของสเปน ออกมาตอบโต้กรณีประธานาธิบดี Donald Trump ขู่จะตัดความสัมพันธ์ทางการค้ากับสเปน เนื่องจากจุดยืนของสเปนต่อสงครามกับอิหร่าน
ในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่โดยสำนักงานนายกรัฐมนตรีในวันนี้ ซานเชซยืนยันว่า จุดยืนของสเปนต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้น “ชัดเจนและสม่ำเสมอ” และสอดคล้องกับท่าทีที่สเปนเคยแสดงต่อสงครามในยูเครนและฉนวนกาซา
“จุดยืนของรัฐบาลสเปนสามารถสรุปได้ด้วยคำเดียว คือ ไม่เอาสงคราม” ซานเชซกล่าว
เขาเสริมว่า “ประการแรก เราคัดค้านการบ่อนทำลายระเบียบระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่คุ้มครองพวกเราทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและประชาชนพลเรือน ประการที่สอง ปัญหาของโลกไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยความขัดแย้งและการทิ้งระเบิด”
เมื่อวานนี้ ระหว่างการพบปะกันที่ทำเนียบขาวกับนายกรัฐมนตรีเยอรมนี ฟรีดริช เมิร์ช ทรัมป์ได้วิจารณ์จุดยืนของสเปนต่อความขัดแย้งดังกล่าวว่าเป็นท่าทีที่ “เลวร้ายมาก” พร้อมขู่ว่า “เราจะตัดการค้าทั้งหมดกับสเปน”
ด้านฝรั่งเศสได้ออกมาแสดงการสนับสนุนประเทศเพื่อนบ้านในสหภาพยุโรปอย่างรวดเร็ว โดยในวันนี้ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ได้โทรศัพท์ถึงซานเชซ เพื่อยืนยัน “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของยุโรปในการตอบโต้ต่อภัยคุกคามด้านการบีบบังคับทางเศรษฐกิจล่าสุด” ตามแถลงการณ์ของทำเนียบเอลิเซ่