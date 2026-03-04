รมว.ต่างประเทศอิหร่านเย้ย “ทรัมป์” ทิ้งบอมบ์ด้วยความแค้น หลังเจรจานิวเคลียร์ไม่ได้ดั่งใจ

นายอับบาส อาราคชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน กล่าวหาประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ว่าทิ้งระเบิดอิหร่าน ด้วยความแค้น หลังเจรจานิวเคลียร์ที่มีแต่คำโกหก ไม่อยู่บนฐานความจริง และไม่บรรลุผลตามที่ต้องการ
ในโพสต์บนเว็บไซต์ X เมื่อวันพุธ อาราคชีกล่าวว่า "เมื่อการเจรจานิวเคลียร์ที่ซับซ้อนถูกมองเหมือนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และเมื่อคำโกหกใหญ่โตบดบังความเป็นจริง ความคาดหวังที่ไม่อยู่บนฐานความจริงจึงไม่สามารถบรรลุได้"
“ผลลัพธ์คืออะไร? การทิ้งระเบิดโต๊ะเจรจาด้วยความแค้น …นายทรัมป์ทรยศต่อการทูตและชาวอเมริกันที่เลือกเขาเข้ามา” อาราคชีกล่าว