"พ่อเลี้ยงเจ" แฉวิกฤติพลังงาน นักการเมือง-กลุ่มทุนรวมหัวปล้นคนไทย ไม่ใช่ขาดแคลนน้ำมัน จับตาหมกเม็ดเลิก MOU44

วิกฤติน้ำมันมาความจริงที่ซุกอยู่ก็ปรากฏ ทุกรัฐบาล/ก.พลังงาน ปตท. สมรู้ร่วมคิดปล้นน้ำมันคนไทย รู้ไหมเรามีแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ไม่แพ้ใครในโลก เหลือเกินพอแม้ในสถานการณ์สงครามอิหร่านขณะนี้ แต่พวกมันเอาไปทำน้ำมันนำเข้าจากสิงคโปร์ทิพย์และส่งออก แล้วเรื่องนี้โยงกับเบื้องหลัง MOU44 ที่หนูเตรียมยกเลิกยังไง ไปฟังกัน
วันนี้(4มี.ค.69) “พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร” โพสต์คลิป เรื่องวิกฤติน้ำมัน ว่า จริงๆแล้วประเทศไทยมีแหล่งน้ำมันอย่างเพียงพอ มีบ่อน้ำมันเต็มประเทศเลย ข้อมูลจากเพจ "กรกช วัฒนศาสตร์" ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงาน ที่แฉเรื่องพลังงานของไทยมานมนาน บอกว่า ไทยมีบ่อน้ำมันอยู่เต็มประเทศเลย ทั้งภาคเหนือ กลาง ใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ อ่าวไทย แล้วก็อันดามันกว่า 3.500,000 ตารางกิโลเมตรหรือร่วม 40% ของพื้นที่ประเทศไทย ทั้งบนบกและในทะเลเป็นพื้นที่สัมปทานน้ำมัน ปัจจุบันประเทศไทยได้แจกสัมปทานไปแล้ว 24 ครั้ง และกระทรวงพลังงานกำลังผลักดันในการแจกสัมปทานครั้งที่ 25 อยู่
มีบริษัทน้ำมันจากทั่วโลกมาขุดเจาะในอ่าวไทยกว่า 50 บริษัท ทั้งจากอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย UAE และปตท.สผ.ของไทย เขาอ้างว่าน้ำมันแอ่งปัตตานีบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กว้างถึง 70 กิโลเมตร ยาวถึง 400 กิโลเมตร ซึ่งใหญ่กว่าแอ่ง กาวา แอ่งปิโตเลียมที่ใหญ่ที่สุดของซาอุซะอีก น้ำมันดิบ 60% ของซาอุก็ขุดมาจากแหล่งกาวานี่แหละครับ แต่ประเทศไทยมีแอ่งปัตตานีที่ใหญ่กว่าอีก เฉพาะอ่าวไทยเมื่อ 10 กว่าปีก่อน มีแท่นขุดน้ำมัน 400 แท่น แล้ววันนี้จะขนาดไหน ไหนจะบริเวณเกาะกูดอีกมหาศาลครับ
คาดการกันว่าทั่วประเทศน่าจะมีหลุมน้ำมันมากกว่า 10,000 หลุม โดยเฉพาะแหล่งเอราวันซึ่งเป็นแหล่งปิโตเลียมที่ใหญ่ที่สุดในอ่าวไทยเนี่ย มีการขุดสูบมากว่า 40 ปี และแหล่งเอราวันเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของ แอ่งปัตตานี ซึ่งเพิ่งมีการเปิดประมูลใหม่ล่วงหน้าไม่นานมานี้ ให้บริษัทน้ำมันกินยาวๆไปอีก 36 ปี
บ่อน้ำมันแรกของไทยที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ขุดมาแล้ว 60 กว่าปี ขณะที่บ่อน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดบนบกของไทย คือแหล่งลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร สูบมาแล้ว 40 กว่าปี หลายแหล่งน้ำมันของไทยสูบจนหมดสัญญาไปแล้ว บริษัทน้ำมันผู้ครองสัมปทานต่างขอต่อสัญญาสัมปทานไปอีก ประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ำมันถึง 6 โรง มากที่สุดในอาเซียนเลย ไม่กี่ปีก่อนบริษัทไทยออยขยายโรงกลั่นเป็นแสนล้านครับ
ความจริงที่น่าตกใจแทบทุกชาติในอาเซียน นำเข้าน้ำมันจากไทย ปัจจุบันไทยส่งออกถึงปีละ 400,000 ล้าน แต่ปตท.และกระทรวงพลังงานกลับอ้างว่ามีน้อยเป็นกระเปาะเล็กๆ ขุดได้ไม่พอใช้ ต้องนำเข้า คุณเชื่อหรือเปล่าล่ะครับ เรามีน้ำมันส่งออกเป็นจำนวนมากแต่ไม่พอใช้ มันย้อนแย้งกับภาคประชาชนที่ต่อสู้เรื่องการปฏิรูปพลังงานตัวเลขจากรัฐเชื่อถือไม่ได้ครับ เพราะมันน้อยแบบผิดปกติเมื่อเทียบกับจำนวนแท่น และจำนวนหลุมที่เรามี
ที่น่าตกใจเลยนะครับ บางแหล่งน้ำมันของเราเนี่ยมีการส่งออกน้ำมันไปสิงคโปร์ แต่ในความเป็นจริงไปไม่ถึงสิงคโปร์ครับ เพราะปตท.ซื้อกลับมาส่งโรงกลั่นในไทย กลายเป็นน้ำมันในราคานำเข้าคุณเอ้ยเห็นหรือยังครับ
จริงๆ น้ำมันเราพอครับถ้าเรายึดประเทศชาติเป็นหลัก ขายกันในประเทศก่อน สงครามรบกันเราก็ยังมีน้ำมันใช้และมีน้ำมันในราคา ต่ำกว่าการอิงตลาดสิงคโปร์ แน่นอนครับ
กลุ่มเทคโนแครตน้ำมันของไทย ไม่ว่าจะเป็นปตท.หรือหลายๆบริษัท หรือกระทรวงพลังงาน ที่ชอบสร้างหลักสูตรน้ำมันบอกว่า ต้องมีค่าการตลาดอ้างอิงราคาสิงคโปร์เนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องตอแหลครับ
ยังไม่จบนะครับเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ MOU44 ด้วย เราจะเห็นข่าวว่าหนูอนุทินเนี่ย หลังจากฟอร์มรัฐบาลใหม่แล้วเตรียม ให้ครม.ชงยกเลิก MOU44 ซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล อ้างอธิปไตยว่าเกาะกูดต้องเป็นของไทย อันนั้นมันใช่อยู่แล้วแต่มันมีแผนเบื้องลึก ลือกันในหมู่สว. ก็คือว่าในเขตพื้นที่ทับซ้อนของไทยกับเขมร ซึ่งอยู่นอกเหนือจากแหล่งน้ำมันเดิมของเรา เขาจะบริหารจัดการโดยไม่มีการพูดถึงเขตแดนกัน ขุดออกมาได้ไทยกับเขมรแบ่งกัน 50 - 50 เลยก็ง่ายๆว่าไม่ต้องทะเลาะกันเรื่องอธิปไตย เอาผลประโยชน์มาแบ่งกันทีเดียวเลย นี่ครับคือผลประโยชน์ทางธุรกิจที่รัฐบาลกำลังจะยกเลิก MOU44 แต่ไม่ทำเรื่องนี้ให้ชัดเจน เตรียมหมกเม็ดครับ ภาพรักชาติก็ได้ส่วนแบ่งก็ได้ คนไทยก็โดนนักการเมืองและทุนพลังงานหลอกแดกกันต่อไปครับ